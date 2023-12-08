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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda Teknik Arıza

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Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza nedeniyle bazı duraklarda seferlerin yapılamadığı duyuruldu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda teknik arıza dolayısıyla seferlerin Eminönü- Ayvansaray ve Silahtarağa Mahallesi-Alibeyköy Cep Otogarı istasyonları arasında sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Metro İstanbul Ayvansaray Eminönü Ulaşım Güncel Haberler

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