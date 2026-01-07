Traktör plakasına İstanbul'dan ceza yağdı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde yaşayan Emine Tüzün'ün (67) köyünden dışarı çıkarmadığı traktörünün plakasına, İstanbul 'dan birden fazla ceza yazıldı. Bugüne kadarki cezaları itirazları sonucu iptal ettiren Tüzün'e yeni bir ceza tebligatı daha geldi. Tüzün, en kısa sürede plakayı değiştireceğini söyledi.

Eğirdir ilçesine bağlı Gökçehüyük köyünde yaşayan 11 çocuk annesi Emine Tüzün'ün üzerine tescilli traktörün plakası, başına dert oldu. Tüzün'ün '10 EE 111' plakalı traktörüne 2021 yılında İstanbul'daki otoyol ve köprülerden ücret ödemeden geçtiği gerekçesiyle 9 ceza yazıldı. Bu cezaların tebligatı 2022 yılında yapılan Emine Tüzün, itirazları sonrası haklı bulundu ve cezalar iptal edildi. 2024 yılı Mayıs ayında İstanbul Kuzey Çevre Yolu'nda hız sınırını aştığı gerekçesiyle 690 lira ceza yazıldığına dair bir tebligat alan Emine Tüzün, buna da itiraz etti. Kamera görüntülerinin incelenmesinin ardından sehven yazıldığı belirlenen ceza, mahkeme kararıyla iptal edildi.

'ŞAŞKINIM'

Emine Tüzün'ün traktörünün plakasına bu kez de 2025 yılında köprü ve otoyollardan kaçak geçiş yaptığı gerekçesiyle 735 lira geçiş ücreti ve gecikme faizi ile 1019 liralık borcu bulunduğuna ilişkin İstanbul 5. İcra Dairesi tarafından tebligat gönderildi. Emine Tüzün, "Azerbaycan plakalı lüks otomobille aynı plakaya sahip olan ve adıma kayıtlı traktörüme Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Yolu Otobanı'ndan ödeme yapmadan geçildiği gerekçesiyle ödeme emri geldi. Gecikme faiziyle birlikte 1019 lira olan borcu ödemem ya da 10 gün içerisinde mal beyanında bulunmam istenmiş. Şaşkınım. CİMER ve ilgili kurumlara yeniden itiraz ettik. Bakalım sonuç ne olur?" diye konuştu.

AZERBAYCAN PLAKALI OTOMOBİL

İlk ödeme tebligatını 2022 yılında aldıklarını, kaçak geçiş yaptığı iddia edilen taşıtın traktör olduğunu ispat ederek itiraz ettiklerini belirten Tüzün, "İtiraz edince kamera kayıtları incelenmiş ve ihlali yapanın Azerbaycan plakalı otomobil olduğu tespit edilmişti. Bakanlık, yaşanan bu yanlışlıktan dolayı 'pardon' dedi ve cezanın iptal edildiğini söyledi" dedi.

Aynı plakaya İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 2024 yılı Mayıs ayında aşırı hız cezası kesildiğini de kaydeden Emine Tüzün, "Bu cezaya da itiraz ettik. 1 yıl sonra İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Mahkemesi sehven yazıldığı gerekçesiyle cezayı iptal etti. Tam 'kurtulduk' derken, icra dairesi bu kez başka bir alacağın tahsili için ödeme emri çıkarmış" diye konuştu.

PLAKAYI DEĞİŞTİRECEK

Köyüne yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki İstanbul'dan gelen cezalar ve yaşadıklarından bunalan Emine Tüzün, en kısa sürede gerekli başvuruları yaparak traktörünün plakasını değiştireceğini, ceza tebligatı almaktan kurtulmak istediğini söyledi. Tüzün, "Köyden dışarı çıkmayan ve tarlada çalışan traktörün İstanbul gibi bir şehirde geziyormuşçasına ceza yazılmasına şaşırdık kaldık. Traktörün radara girdiğini hayal etmek, bana biraz uçuk bir fikir gibi geldi. Zira traktörlerde en fazla hız saatte 40 kilometredir. Bunu bilmeyen trafik polisi, olduğunu düşünmek bile istemiyorum" dedi.