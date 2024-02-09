Emine Erdoğan: Güçlü bir Türkiye için güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum gereklidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Güçlü bir Türkiye, üç temel üzerinde yükselir; güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum. Kadınların hak ettiği ölçüde kendisine yer bulamadığı, bireylerin aile sıcaklığından uzaklaşarak yalnızlaştığı bir toplum her türlü saldırıya açık hale gelir." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları, Yüzyılın Kadın İstihdamı: İş-Pozitif"in tanıtım programında konuşan Emine Erdoğan, üreten, ürettikçe hem güçlenen hem güçlendiren, gözünün nurunu hayata katan kadınlarla buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Emine Erdoğan, "Güçlü bir Türkiye, üç temel üzerinde yükselir; güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü toplum. Kadınların hak ettiği ölçüde kendisine yer bulamadığı, bireylerin aile sıcaklığından uzaklaşarak yalnızlaştığı bir toplum, her türlü saldırıya açık hale gelir." diye konuştu.

Kalkınmaya yönelik amaçların bugün yalnızca ekonomik değil, sosyal ve toplumsal boyutları da içerdiğini ifade eden Emine Erdoğan, nüfusun neredeyse yarısını oluşturan kadınların güçlendirilmesi, üretim dünyasına adil ve hakkaniyetli bir sistem ile dahil edilmesinin, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen her ülke için bir mecburiyet olduğunu vurguladı.

"Biz, kadını ve erkeği ile güçlü bir milletiz"

Türkiye olarak son 20 yılda eğitimden istihdama, kadınların hak ve fırsatlardan eşit yararlanmaları için kapsamlı destek mekanizmaları oluşturduklarını anlatan Emine Erdoğan, "Kadınların toplumsal her alanda önlerine çıkan engelleri kaldırmak için var gücümüzle çalıştık. Çünkü inanıyoruz ki biz, kadını ve erkeği ile güçlü bir milletiz." dedi.

Emine Erdoğan, Türkiye Yüzyılı için koydukları hedeflere de ancak birlikte, omuz omuza yürüdüklerinde ulaşabileceklerini söyledi.

Bu dayanışma ve birliktelik halinin, üretim ve iş dünyasında da kendisini gösterdiğine dikkati çeken Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kadınlarımıza yönelik gerçekleştirdiğimiz süt ve doğum izni düzenlemeleri, kreş ve evde bakım desteği gibi uygulamalar, taşıdıkları yükü hafifleterek, potansiyellerini gerçekleştirmelerini kolaylaştırdı. Eşit işe eşit ücretin yasal güvence altına alınması ile emeğe karşı yapılan haksızlığın önüne geçildi. Eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasına yönelik projeleri ardı ardına hayata geçirirken, diğer yandan nitelikli iş alanlarında kadınlarımızın sayısının artması için istihdam imkanlarını genişlettik."

Emine Erdoğan, kız çocuklarının okullaşma oranının yüzde 100'e yaklaştığını belirterek, ülke genelinde kadın akademisyen sayısının giderek artmasının gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Kadınların eğitim seviyesi yükseldikçe, iş gücüne katılımlarının da aynı oranda arttığına tanık olduklarını dile getiren Emine Erdoğan, "İstatistikler, 2005'te kadın istihdam oranı yüzde 20'nin altında kalırken, 2022'den itibaren yüzde 30'u aştığını gösteriyor. Bu oran, 10 milyon kadınımızın iş dünyasında var olduğu anlamına geliyor." dedi.

"Kadın ruhunun hayatın hamuruna katılmadığı bir gelecek eksiktir, yarımdır"

Emine Erdoğan, ilgili kurumların, iş dünyasında bulunan milyonlarca kadınının hak ve fırsatlara erişimlerini artırırken, yaşadıkları mağduriyetleri de ortadan kaldırmak için seferber olduklarının altını çizerek, "Bir projesi, bir iş hayali olan tüm kadınlarımızın elinden tutuyor, üreten kadınlar ailemizi güçlendirdikçe ülke olarak büyüyoruz. Biliyoruz ki kadın ruhunun hayatın hamuruna katılmadığı bir gelecek eksiktir, yarımdır." ifadelerini kullandı.

"Toplumu yükseğe çıkaran kanatlardan birisi erkekse, diğeri kadındır" diyen Emine Erdoğan, "Bu çerçevede kadınlarımıza yaptığımız her yatırım ile aslında ülkemizin geleceğini inşa ediyoruz. İnşallah güçlenen her kadın da onların ardından gelen genç kızlarımız için bir yol açmış olacak ve ülkemizi kalkınma hedeflerine bir adım daha yaklaştıracaktır." diye konuştu.

Toplumsal hayatta aktif yer alan, üreten, güçlü kadınlara aşina bir millet olduklarını, kadınların tarih boyunca manevi ve kültürel mirasın muhafazasından milli müdafaaya kadar her alanda üstün görevler üstlendiklerini anlatan Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Erzurumlu Kara Fatma, Nene Hatun, Şerife Bacı gibi cephede mücadele verenlerin yanı sıra cephe gerisinde varını yoğunu milleti için ortaya koyan sayısız kahraman kadın tarihimizde iz bırakmıştır. Anadolu kültüründe, kadının üretmediği, yaratılışının tüm cevherlerini hem sosyal hem ekonomik hayata katmadığı bir dönem olmamıştır."

"Öncü kadınların ayak izlerini takip etmeliyiz"

Emine Erdoğan, sanayi devriminin şekillendirdiği modern dünyanın üretimi belli kalıplara sıkıştırarak, ancak çalışanların üretenler olduğu algısını ortaya çıkardığını dile getirerek, bu sistemin dışında kalanların, bilhassa da kadınların emeğinin adeta yok sayıldığını söyledi.

Kadınların toplumda aktif ve üreten konumda olmadıkları algısının, güçlerini ve potansiyellerini reddetmek anlamına geldiğini vurgulayan Erdoğan, "Esas bize dayatılmak istenen bu basmakalıp tanımlamaları reddetmeliyiz. Tarihimizde, yüzlerce yıl öncesinde toplumsal ve ekonomik hayatın öncüleri olan kadınların ayak izlerini takip etmeliyiz." dedi.

Daha adil, içinde herkesin kendi tabiatına uygun yer bulabildiği, vicdani ve insani değerlerin korunduğu modeller geliştirmek için çalıştıklarını aktaran Emine Erdoğan, "Yürekten inanıyorum ki bu toprakların kadınları güçlendikçe ülkemizde ve dünyadaki birçok sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Nitekim Dünya Bankasının bir araştırmasına göre, istihdamda kadınların artışı ile dünya genelinde yoksulluğun azalması arasında bir paralellik bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, İş Pozitif Projesi'nin de kadınların potansiyellerini keşfedebilecekleri ve kendilerine uygun çalışma ortamlarını bulabilecekleri bir buluşma noktası olarak önemli bir ihtiyaca karşılık geleceğine inandığını kaydetti.

Erdoğan, devlet himayesinde büyümüş gençlerin de sisteme dahil edilmesiyle projenin sosyal etkisinin her açıdan katlanmış olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere projeye dahil olan tüm kurumlara, sivil toplum örgütlerine ve bütün paydaşlara şükranlarını sunan Emine Erdoğan, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Stantları gezdi, ürünleri inceledi

Emine Erdoğan, daha sonra İş Pozitif programı kapsamında projelerini hayata geçiren kadın girişimcilerin ürünlerinin tanıtıldığı standı gezdi. Burada girişimci kadınlardan hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgi alan Emine Erdoğan, ortaya çıkarılan ürünleri tek tek inceledi.

Çok sayıda girişimci kadının katıldığı programda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kaymaz Yayla Doğal Yaşam Köyü Üretim Kalkınma Kooperatifi Sorumlusu Muazzez Ülker de konuşma yaptı.

Bakan Işıkhan, kadınların el emeği iplikle işledikleri "Türkiye Yüzyılı" yazılı tabloyu Emine Erdoğan'a hediye etti.