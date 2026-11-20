Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, ülkemizin yıldızının her alanda parlayacağı bir gelecek hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmede kadınların birikimlerini, tecrübelerini ve üretkenliğini, ülkemizin en önemli kaynaklarından biri olarak değerlendirmeliyiz." dedi.

??????? Emine Erdoğan, Ticaret Bakanlığınca Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Kadın Kooperatiflerini e-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü Tanıtım Töreni'nde bir konuşma yaptı.

Üreten, elinin emeği, alnının teriyle hayatı güzelleştiren kadınlarla bir arada olmaktan her zaman büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Emine Erdoğan, fuar ile protokollerin hayırlı, uğurlu olmasını temenni etti.

Emine Erdoğan, fuar alanında sergilenen her bir ürünün ardında bambaşka bir hikaye olduğunu belirterek, "Bu hikayeler yeri geliyor yöre kültürünü, yeri geliyor bir kadının hayallerini gerçekleştirmek üzere cesaretle attığı adımları anlatıyor. Fakat tüm bunların ötesinde çok önemli bir gerçeğin daha altını çiziyor. O da kadın emeğinin, yüzyıllardır Anadolu'nun üretim hafızasını oluşturduğudur. Bu anlamda biz gerçekten çok özel bir tarihe sahibiz." diye konuştu.

Kadınların tarihteki ilk ekonomik örgütlenmesi olarak gösterilen Bacıyan-ı Rum'un, Anadolu kadınının ferasetinin, dirayetinin ve teşkilatlanma kabiliyetinin bir eseri olduğuna işaret eden Emine Erdoğan, "Bacılar, hem üretim faaliyetleriyle ekonomik hayata katılmışlar hem de başka kadınlara meslek öğreterek onlara yeni iş sahaları açmışlardır. Aile temeline dayalı, ekonomik ve sosyal açıdan güçlü bir toplum hayatının kurucusu olmuşlardır. Günümüzde sıklıkla kullandığımız girişimcilik, güçlü kadın, sosyal yatırım gibi modern kavramları, yüzyıllar öncesinde hayata aktarmışlardır. Bugün bu özgün ruhun, kadın kooperatiflerinde yaşatıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Kadınlar ürettikçe aileler güçlenir"

Emine Erdoğan, kadın kooperatiflerinin, ortak aklın, dayanışmanın ve birlikte başarmanın merkezleri olduğunu kaydederek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Taze fikirleriyle genç girişimciler ve yılların zanaat ustalığına sahip kadın üreticiler kooperatiflerimizin çatısı altında buluşuyor ve görüyoruz ki, bu birlikten gerçekten de kuvvet doğuyor. Burada şu parantezi de açmak istiyorum. Kimi zaman, kadın girişimciliğinin desteklenmesi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında ele alınıyor. Halbuki kadınları desteklemek, onların kendilerini gerçekleştirebilecekleri imkanları sağlamak, doğrudan ülkenin geleceğine yatırım yapmaktır. Çünkü kadınların ekonomik olarak güçlenmesi, yalnızca şahsi refahlarının artması anlamına gelmez. Kadınlar ürettikçe, aileler güçlenir, çocuklar daha iyi imkanlara kavuşur, yerel ekonomiler canlanır, istihdam artar ve toplumun refahı yükselir. Bildiğiniz gibi Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, ülkemizin yıldızının her alanda parlayacağı bir gelecek hedefliyoruz. Bu hedefi gerçekleştirmede kadınların birikimlerini, tecrübelerini ve üretkenliğini, ülkemizin en önemli kaynaklarından biri olarak değerlendiriyoruz."

Ticaret Bakanlığının tam da bu anlayışla kadın kooperatiflerine ve kadın girişimcilere yönelik çalışmalarının takdire şayan olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Bakanlığımız, kadın kooperatiflerinin kuruluşundan üretim kapasitelerinin geliştirilmesine, finansman imkanlarından eğitime, ürünlerin tanıtımından pazara ulaşmasına kadar her aşamasında kadınlarımızın yanında yer alıyor. Bilhassa dijitalleşmeyle birlikte değişen ticaret dünyasının yeni dinamiklerine uyum sağlamaları için titizlikle çalışıyor." dedi.

Emine Erdoğan, bugünün dünyasında artık sadece üretmenin yetmediğini, üretileni yeteri kadar tanıtmanın, doğru pazarlara ve hedef kitleye ulaştırmanın, böylece hak ettiği ekonomik değere kavuşturmanın da bir o kadar önem arz ettiğini vurguladı.

Kadın üreticilerin teknoloji alanında daha çok desteklenmesi gerektiğini ifade eden Emine Erdoğan, dijital okuryazarlığın geliştirilmesi ve yeni ticari modellerin benimsenmesinin bugün atılan adımları kalıcı hale getireceğine inandığını söyledi.

"Kooperatiflerimizde kadınlar omuz omuza veriyor, birlikte büyüyor ve hayata dokunuyorlar"

Emine Erdoğan, kooperatiflerin, yöresel ürünlerden el sanatlarına, geleneksel üretim yöntemlerinden dayanışma kültürüne kadar pek çok değerin korunduğu kaleler ve insani değerlerin yaşatıldığı ocaklar olduğunu kaydederek, "Kooperatiflerde bir kişi değil, herkes kazanır. Çünkü kooperatiflerin ruhu Anadolu'nun imece anlayışıyla mayalanır. Nasıl ki tarlayı sürerken, hasat toplanırken, düğün sofraları kurulurken, ekmekler pişirilirken, bir elin kuvvetinin bittiği yere herkesin eli uzanıyorsa, kooperatiflerimizde de kadınlar omuz omuza veriyor, birlikte büyüyor ve hayata dokunuyorlar." diye konuştu.

Bugün, "2026 Yılı Sosyal Girişimci Kadın Kooperatifi Ödülü"nü alan, Türkiye'nin ilk yaşlı bakım kooperatifi AYKA'nın bunun en güzel örneklerinden biri olduğunu söyleyen Emine Erdoğan, AYKA'yı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.

Emine Erdoğan, birbirinden harika ürünleri ve fikirleriyle fuara katılan kadınları kutlayarak, kadınların kültürel mirasın hamileri olduğunu ifade etti.

Tüm dünyada otantik ürünlere ve geleneksel üretime karşı artan bir ilgi olduğuna dikkati çeken ve kadınlardan bu fırsatı değerlendirerek, girişimcilik tecrübelerini ve yaratıcı fikirlerini uluslararası pazarlara taşımalarını rica eden Emine Erdoğan, geleneksel sanatların ve coğrafi işaretli ürünlerin dünya çapında tanınmasında kadınların önemli bir rol üstlenebileceğine inandığını ve bu yolculukta onları desteklemek için her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Notlar

Programa katılmak üzere merkeze gelen Emine Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün eşi Gülden Gül tarafından karşılandı.

Emine Erdoğan, beraberindeki heyetle birlikte 50 kadın kooperatifinin standının bulunduğu alanı ziyaret etti.

Stantlardaki el emeği ürünleri inceleyen Erdoğan, üretici kadınlarla sohbet ederek, ürünler hakkında bilgi aldı.

Kadın kooperatiflerinin tanıtım videosunun izletildiği programda, Göktaş ve Bolat da birer konuşma yaptı.

Programda, Emine Erdoğan'a, Bolat tarafından "Hilye-i Şerif" tablosu takdim edildi.

Ayrıca Emine Erdoğan, "2026 Yılı Sosyal Girişimci Kadın Kooperatifi Ödülü"nü kazanan AYKA Yaşlı Bakım Kooperatifi'ne ödülünü verdi.

Emine Erdoğan ve beraberindekilerin aile fotoğrafı çektirmesiyle program sona erdi.

Törende, bazı milletvekilleri ile AK Parti İl Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri ve kadın üreticiler de yer aldı.

Kaynak: AA