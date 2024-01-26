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Emine Erdoğan: Siirt'in yerel mirasına sahip çıkmak küresel değerler üreten bir ülke olmamızı sağlar

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Siirt Vakfı tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Siirt'in kültürel zenginliklerini koruyarak geleceğe taşımanın önemine vurgu yaptı. Siirt'in dünyaya örnek olabilecek bir kardeşlik iklimini asırlardır yaşattığını belirten Erdoğan, yerel mirasa sahip çıkmanın ülkenin küresel değerler üretmesine katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Siirt gibi sayısız değere sahip tüm Anadolu şehirlerimizin yerel mirasına sahip çıktığımız ve gelecek nesillere aktarmayı başardığımız ölçüde, küresel değerler üreten bir ülke olacağımıza inanıyorum" dedi.

Emine Erdoğan, Siirt Vakfı tarafından Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Siirtli Kadınlarla Buluşma" programına katıldı.

Burada konuşan Erdoğan, kendisinin de Siirtli olduğunu belirterek, Siirt ile bağının çocukluğundan bu yana hiç kopmadığını, aksine giderek güçlendiğini söyledi.

Siirt'in kültürel zenginliğini muhafaza ederek geleceğe taşımanın bir vazife olarak görülmesi gerektiğini aktaran Erdoğan, "Siirt'te tanıdığım kadınlar el becerisi, işteki mahareti ile zihnime güzel örnekler olarak yerleşti. Çocukluğumdan bu yana memleketime dair edindiğim tüm izlenimleri, yaşadığım tecrübeleri, gezip gördüklerimi çok kıymetli hazineler gibi kalbimde ve hafızamda taşıyorum." diye konuştu.

Erdoğan, "Mirasçısı olduğumuz bu coğrafya, eşsiz değerlere sahiptir. Dünyada benzeri olmayan güzellikleri barındıran Siirt'imize sahip çıkmayı, bir memleket sevgisinden öte değerlendirmeliyiz." dedi.

"Siirt bugün dünyaya örnek olabilecek bir kardeşlik iklimini asırlardır yaşatmaktadır"

Emine Erdoğan, Türkiye coğrafyasının eşsiz değerlere sahip olduğunu vurgulayarak, her kültürden ve mezhepten insanın kendisine yer bulduğu, farklı dilleri konuşan toplulukların sevgi dilinde buluştuğu Siirt'in, bugün dünyaya örnek olabilecek kardeşlik iklimini asırlardır yaşattığını dile getirdi.

Tarihi dokusu, yapıları, hamamları, yüzyıllardır kullanılan Billoris Garnave'si ve Tillo'nun eşi olmayan mimarisi ile Siirt'in sadece Türkiye'nin değil, dünyanın kültürel bir mirası olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Siirt gibi sayısız değere sahip tüm Anadolu şehirlerimizin yerel mirasına sahip çıktığımız ve gelecek nesillere aktarmayı başardığımız ölçüde, küresel değerler üreten bir ülke olacağımıza inanıyorum. Türkiye Dokuma Atlası Projesi'nde kayıt altına aldığımız ve uluslararası tanıtımını yaptığımız şal şepik kumaşının üretiminde son dönemde yakalanan ivme, bu çerçevede ayrıca kıymetlidir. Pervari balını, tiftik battaniyesini, Tillo'nun sanat eseri değerindeki kapılarını, perde pilavını, kiteli, cokatı ve burada sayamayacağım nice kıymetli yerel ürünümüzü, dünya standartlarında bir kaliteye çıkartmak için hep birlikte çalışmalıyız."

Siirt'in zenginlikleri Türkiye ve dünyada iftiharla tanıtılıyor

Siirt Vakfı'nın kurduğu ve titizlikle muhafaza ettiği bağlarla çok kıymetli bir vazife üstlendiğini dile getiren Erdoğan, "Siirt'in zenginliklerini ülkemizde ve dünyada iftiharla tanıtırken, hayırseverliğin sınırlarını gönül coğrafyamız genişliğinde büyütmektedir. Afrika'ya dek uzattığınız kardeşlik eliyle insanlık ailesi arasında kalpleri birbirine ısındıracak köprüler inşa etmektedir." diye konuştu.

Erdoğan, vakfın gençlerin eğitimi ve sosyal hayata katılımını desteklerken, toplumun güçlenmesine de değerli katkılar sunduğunu ifade etti.

Siirt Vakfı'na düzenledikleri buluşma için teşekkür eden Erdoğan, vakfın hayırlı hizmetlerinin giderek artması temennisinde bulundu.

Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü ise konuşmasında, Siirt'in kadim bir şehir olduğunu ifade ederek, vakfın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Erdoğan, şal şepik kumaşı dokuma tezgahını inceledi

Konuşmaların ardından Erdoğan'a Siirt Vakfı Başkanı Zeki Akyüzlü ve Siirt Vakfı Kadın Kolları Başkanı Selma Altınok tarafından günün anısına ipek el dokuma seccade hediye edildi.

Emine Erdoğan, daha sonra katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.

Etkinlik alanında Siirt yöresel ürünlerinin sergilendiği stantları gezen Erdoğan, şal şepik kumaşı dokuma tezgahını inceledikten sonra dokunan kumaşın kesimini yaptı.

Emine Erdoğan ardından doğal yöntemlerle kumaş boyama yapımını inceledi, şal şepik kumaşından ürünler hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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