Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın, sanal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kadın kooperatiflerimiz, Anadolu'nun imece geleneğini yaşatan, ortak aklın ve birlikte başarmanın kıymetini hatırlatan dayanışma merkezleridir. İnanıyorum ki Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle kooperatiflerimiz daha da güçlenecek, küçük bir atölyede hayat bulan ürünler dijital pazarlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanında hak ettiği değeri bulacak" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanlığı tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeğinin Güçlendirilmesi Kadın Kooperatifleri Fuarı ve Kadın Kooperatiflerini e-Ticaret Yoluyla Destekleme Protokolü Tanıtım Töreni'ne katıldı. Sanal medya hesabından da paylaşımda bulunan Emine Erdoğan, "Kadın Kooperatifleri Fuarı'nın ve Kadın Kooperatiflerini E-Ticaret, Perakende Ticareti ve Mentörlük ile Destekleme Protokollerinin ülkemiz ve kadınlarımız için hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Elinin emeği, alnının teriyle hayatı güzelleştiren kadınlarımızla 'Türkiye Yüzyılı'nda Kadın Emeği'nin Güçlendirilmesi' programında buluştuk. Fuar stantlarını ziyaret ederek kimi bir yörenin kültürünü, kimi bir hayali anlatan göz nuru ürünlerin hikayelerini üreticilerinden dinledim. Kadın kooperatiflerimiz, Anadolu'nun imece geleneğini yaşatan, ortak aklın ve birlikte başarmanın kıymetini hatırlatan dayanışma merkezleridir. İnanıyorum ki Ticaret Bakanlığımızın desteğiyle kooperatiflerimiz daha da güçlenecek, küçük bir atölyede hayat bulan ürünler dijital pazarlar aracılığıyla dünyanın dört bir yanında hak ettiği değeri bulacak. Bu buluşmayı tertip eden Ticaret Bakanlığımıza teşekkür ediyor, alın teriyle Anadolu'nun üretim mirasını yaşatan tüm kadınlarımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı