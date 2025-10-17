Emine Erdoğan, Gazze için dalış yapan milli sporcu Şahika Ercümen'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde 107 metre derinliğe inerek kendisine ait dünya rekorunu geliştiren milli sporcu Şahika Ercümen'i kutladı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze için dalış yapan ve dünya rekoru kıran milli sporcumuz Şahika Ercümen'i yürekten tebrik ediyorum. Sporun ve insanlığın birleştiği bu örnek adımın tüm dünyaya ilham olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.