Emine Erdoğan, Trabzon Ziyaretinde Mutluluğunu Paylaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trabzon'da tamamlanan tesislerin açılış töreni için yaptığı ziyarette, Trabzonlularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını belirtti. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, yeni eserlerin ülkeye hayırlar getirmesini diledi ve emeği geçenlere teşekkür etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Trabzon ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Trabzon'a, yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreni için giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Trabzon'da, bereketiyle ve güzelliğiyle hepimizi kucaklayan bu topraklarda, değerli Trabzonlularla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Şehrimize kazandırılan her yeni eserin, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyor, emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.
