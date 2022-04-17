Emine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya kınama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya kınama

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Emine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya kınama

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları kınadı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırıları kınadı.

Emine Erdoğan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Müslümanlar için mübarek olan Ramazan-ı Şerif ayı içerisinde, Filistin'de kutsal ibadet yerimiz Mescid-i Aksa'ya yapılan saldırılar, her birimizin kalbini paramparça etti. Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sivillere yönelik yapılan hukuksuz saldırıları şiddetle kınıyorum. İnanıyorum ki çocukların şehit düştüğü bir dünyada, cehennem ateşini çok uzakta aramaya gerek yok. Uluslararası toplumu sorumluluk almaya ve din, dil, ırk ayırt etmeksizin dünya barışı için harekete geçmeye çağırıyorum." dedi.


Emine Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıya kınama

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Mescit, Aksa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title