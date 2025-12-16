Dem Partili Akın, Otel Odalarında Yaşayan Emeklileri İki Bakanlığa Sordu

(ANKARA) - DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, Ankara Ulus'ta emekli maaşları kiralık ev tutmaya yetmediği için tuvalet ve banyonun olmadığı otel odalarında kalan emeklilerin durumunu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ayrı ayrı sorarak, TBMM gündemine taşıdı.

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde, emeklilerin ucuz otelleri tercih etmesinin ülkede yaşanan ekonomik sıkışmanın barınma tercihleri üzerindeki etkisi, sosyal dışlanma, uygun konut bulamama, yaşlı yurttaşların bakım ve destek hizmetlerine erişimde yaşadıkları güçlükler ve kayıt dışı konaklama sektörünün yarattığı riskler açısından da incelenmesi gereken yapısal bir sorun olduğunu dile getirdi. Akın'ın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde şu sorulara yer verildi:

"- Emeklilerin gelir düzeyleri ile şehir içi barınma maliyetleri arasındaki makasın açılması sonucunda günlük ücretli ucuz otellerin sıkça tercih edildiğine dair Bakanlığınızın elinde bir veri veya değerlendirme bulunmakta mıdır?

Emekli maaşlarının yaşam maliyetlerini karşılamada yetersiz kalması nedeniyle ortaya çıkan barınma sorununa yönelik bir politika hazırlığınız var mıdır?

Son üç yılda 'emeklilerin barınma koşulları', 'emekli yoksulluğu' veya 'konut maliyetleri–emekli geliri ilişkisi' üzerine Bakanlığınızın hazırladığı rapor, araştırma veya saha çalışması mevcut mudur?

Emeklilerin asgari barınma standartlarına erişebilmesi için yürürlükte olan bir destek mekanizması bulunmakta mıdır? Bulunmuyorsa bu konuda yeni bir çalışma öngörmekte misiniz?"

"Bakanlığınızın yürüttüğü özel bir program, araştırma veya izleme çalışması bulunmakta mıdır?"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yaşlı yurttaşların sosyal hizmetlere erişimi ile ilgili durumu kamuoyuna açıklaması gerektiğini belirten Akın, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'a ise şu soruları yöneltti:

"- Düşük ücretli günlük konaklama tesislerinde yaşlı emeklilerin yoğun biçimde barındığına ilişkin bir çalışmanız, tespitiniz veya değerlendirme raporunuz bulunmakta mıdır?

Gelir yetersizliği sebebiyle bu tür tesislerde konaklamak zorunda kalan yaşlı vatandaşların sosyal hizmetlere erişimi nasıl sağlanmaktadır? Bu kişilere yönelik herhangi bir yönlendirme veya destek mekanizması işletilmiş midir?

Ankara'da veya başka illerde, düşük gelirli yaşlıların barınma ihtiyacına ilişkin Bakanlığınızın yürüttüğü özel bir program, araştırma veya izleme çalışması bulunmakta mıdır?

Bu tesislerde kalan yaşlılara ilişkin sosyal risk analizi, psikososyal destek veya sosyal hizmet müdahale süreçlerinin işletilmemesinin gerekçesi nedir?"