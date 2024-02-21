Emeklilere bayram ikramiyesi 3 bin liraya yükseltildi

Emeklilere verilen bayram ikramiyesinin 3 bin liraya yükseltilmesini öngören düzenleme, TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi.

TBMM Adalet Komisyonu'nunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine dün başlandı. Kamuoyunda '8. yargı paketi' olarak da anılan 43 maddelik torba kanun teklifi, emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen 2 bin TL'lik ikramiyenin 3 bin liraya çıkarılması düzenlemesini de içeriyor. Komisyonun bugün devam eden toplantısında emekli ikramiyelerinin 3 bin TL'ye çıkarılmasını öngören 39. madde kabul edildi.

Kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'ndan kabul edilip Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından emekliler, artış yapılan ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında 3 bin TL olarak alacak.