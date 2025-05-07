Emekliler, Tüik Önünde Enflasyon Verilerini Protesto Etti: "Getirin Sandığı, Emekliler Kırmızı Kartını Gösterip Sizden Hesabı Soracak"

(ANKARA) – 2021 Tüm Emekliler Sendikası, TÜİK önünde enflasyon verilerini protesto etti. Sendika Genel Başkanı Salman Hürkardeş, "Biz sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Cumhur İttifakına sesleniyorum, bu iktidar gitmediği sürece, emeklinin, işçinin, emekçinin yüzü gülmeyecek. Bir ülkede demokrasi yoksa iş, AŞ ve özgürlükler yok demektir. Getirin sandığı, emekliler kırmızı kartını gösterip sizden hesabı soracak" dedi.

2021 Tüm Emekliler Sendikası üyeleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) önünde bir araya gelerek, dün açıklanan Nisan 2025 enflasyon verilerini protesto etti. Aylık enflasyonun yüzde 3, yıllık enflasyonun ise yüzde 37,86 olarak açıklandığı verilere tepki gösteren sendika üyeleri, basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Can Cankesen, Demokrasi ve Atılım Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, CHP Pursaklar İlçe Başkanı Hüseyin Benek, Türkiye İşçi Partisi Ankara İl Başkanı Fırat Çoban, Demokrasi ve Atılım Partisi Gölbaşı İlçe Başkanı Ünal Özdemir, Bağımsız Emekliler Sendikası İl Başkanı Sinan Şatır, Büro Emekçileri Sendikası 2 No'lu Şube Başkanı Mustafa Çınar, Emekli Meclisleri Sendikası Genel Başkan Sekreteri Ramazan Tekin ve Ankara Dayanışma Derneği Genel Başkanı Yusuf Şahin katıldı.

Açıklama sırasında "İnsanca yaşamak istiyoruz", "Hak, hukuk, adalet", "Sendika yasamız engellenemez", "Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganları atıldı.

2021 Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Salman Hürkardeş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sırrı Süreyya Önder'in cenaze töreninde saldırıya uğramasını kınayarak açıklamasına başladı. Hürkardeş, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız yoksulluk gerçek TÜİK'in enflasyonları rakamları yalan ve yanlış. TÜİK yine sahte enflasyon rakamları ile bizi yoksulluğa mahkum ediyor. TÜİK yine bizleri şaşırtmadı 2025 Nisan ayı aylık enflasyon rakamını sadece yüzde 3 olarak açıkladı. Biz emekliler bizzat yaşamımızdan biliyoruz ki bu oran doğru değil. ENAG'a göre nisan ayı enflasyon oranını yüzde 4,46 olarak açıkladı. TÜİK'in yıllık bazlı rakamları her ay oynadığı için yüzde 37,86 olurken, ENAG yıllık bazlı enflasyonu yüzde 73,88 olarak açıkladı. Emekli maaşlarımızı adeta sadakaya dönüştürdü. AKP iktidarı 2008'de yasayı değiştirmeseydi en düşük emekli maaşı şu anda 22 bin 104 TL olacaktı. AKP tek adam iktidarı biz 16 milyon emekliyi yoksullaştırma aracına dönüştürdüğü TÜİK marifetiyle derin bir yoksulluğa mahkum etti. Sadakaya dönüşen emekli maaşı ortalama bir dairenin kira bedelini bile karşılamaz oldu. Çarşıya, pazara gidemez olduk. Emekli için et, su, yumurta ve sağlık lüks oldu. Biz sadaka istemiyoruz, hakkımızı istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Cumhur İttifakına sesleniyorum, bu iktidar gitmediği sürece, emeklinin, işçinin, emekçinin yüzü gülmeyecek. Bir ülkede demokrasi yoksa iş, AŞ ve özgürlükler yok demektir. Getirin sandığı, emekliler kırmızı kartını gösterip sizden hesabı soracak."

"Emekliler için tencerede et değil, dert kaynıyor"

Açıklamada söz alan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Can Cankesen şöyle konuştu:

"Emeklilerin derdi dağları aştı. TÜİK'in önündeyiz rakamlar yalan yoksulluk gerçek temalı bir basın açıklaması yapıyoruz. Bunu sadece ENAG ve TÜİK'in vermiş olduğu iki ayrı enflasyon oranlarından baktığınızda iki katı farkla hakikaten bu işin rakamsal boyutta yanlış ve yalan olduğunu, yoksulluğun gerçek olduğunu hepimiz anlıyoruz. Temmuz ayı geliyor, emeklilerimize maaş verecekler. Bugün açlık sınırı 25 bine, yoksulluk sınırı 80 bine dayanmış. Emeklilere en fazla temmuz ayında verecekleri rakam 17 bin lirayı geçmeyecek. Emekliler için yaşamak sorun, tencerede et kaynamıyor, tencerede taş, tencerede dert kaynıyor."

"Sayın Erdoğan yanı başınızda bu ülkenin kaynaklarını sömürenlerden hesap sorun"

Demokrasi ve Atılım Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK'in makyajlı rakamlarıyla sabit gelirliler, emekliler, kamu çalışanları, kamu işçileri ezildi. Aralık ve Ocak ayındaki enflasyon oranlarını karşılaştırın, devlet vatandaşı aldatır mı ya? Devlet emeklisini aldatır mı? Devlet çiftçisini aldatır mı? Üzülerek ifade ediyorum ki TÜİK'in rakamlarıyla oynamayı alışkanlık haline getiren iktidar 2018'den bu yana TÜİK sepetine müdahale ediyor. Emeklilerimiz tencerede, AŞ değil, et değil, taş pişiriyorlar. Emekliler, TÜİK'ten ve ülkeyi yönetenlerden şeffaflık, adil bir yönetim ve eşitçe bir paylaşım istiyorlar. TÜİK sepetinde ne var? Yumurtayı dahi TÜİK sepetine koymaktan aciz bir iktidar haline geldiniz. Sayın Erdoğan yanı başınızda bu ülkenin kaynaklarını sömürenlerden hesap sorun ve onlardan vergi alın."

"Simit ve çayla bile emeklinin 1 ayı idare etmesi mümkün değildir"

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba ise şöyle konuştu:

"Dertliyiz, vatandaş olarak dertliyiz sadece emekli değil. Asgari ücretliye baktığınız zaman, tarım işçilerine baktığınız zaman, işsiz arkadaşlara baktığımız zaman. Sosyal devletin yapması gereken hiçbir şey yapılmıyor. 15 bin lirayla bir emekli kira mı ödesin? Market mi yapsın? Çocuklarına harçlık mı versin? Torunlarına mı baksın? Bunların hiçbiri yapılmıyor. Hükümet bunu yapmıyorsa bunu kim yapacak? Geçmişine önem vermeyen hükümetler hiçbir zaman geleceğe başarılı bakamazlar. Emekliler bizim geçmişimizdir. Emekliler olmazsa biz olmayız. Bize bu zamana kadar en iyi hizmet etmiş arkadaşlarımızdır. Çayı, simidi hesap edelim. Simit ve çayla bile emeklinin 1 ayı idare etmesi mümkün değildir."

"Gelirken çay simit hesabıyla geldik, giderken makarna ekmek hesabıyla göndereceğiz"

Açıklamada konuşan emekli bir vatandaş makarna ekmek hesabı yaparak şunları söyledi:

"Ben de emekliyim, size ufak bir hesap yapacağım. Ekmek mi pahalı, makarna mı pahalı? 1 kilo ekmek 62,5 lira, 1 kilo makarna 30 lira. Ölmeyin makarna yiyin. Gelirken çay simit hesabıyla geldik, giderken makarna ekmek hesabıyla göndereceğiz. Bugün emekliye yüzde 15 zam geldi, Ankara'da ekmeğe yüzde 25 zam geldi. Sizi gidi rantiyeciler."