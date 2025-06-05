Elon Musk'tan Trump'a Epstein Suçlaması

Elon Musk'tan Trump'a Epstein Suçlaması
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Elon Musk, Donald Trump'ın Jeffrey Epstein davasıyla ilgili belgelerde yer aldığını iddia etti. İkili arasındaki vergi tasarısı anlaşmazlığı da tartışmaları alevlendirdi.

Beyaz Saray'daki görevinden ayrılan ABD'li iş insanı Elon Musk, kız çocuklarına cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturma suçlamalarıyla yargılanırken hapiste ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein davasına ilişkin dosyalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın da yer aldığını ve belgelerin kamuoyuna açıklanmama nedeninin bu olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Trump ile vergi tasarısı konusunda anlaşmazlık yaşadığı Elon Musk arasındaki tartışma büyüyor.

Musk, X hesabından yaptığı paylaşımda, kendisi hakkında sert eleştirilerde bulunan Trump'ın, Epstein davasına ilişkin belgelerde yer aldığını iddia etti.

"Büyük bombayı" patlatma zamanının geldiğini belirten Musk, "Trump, Epstein dosyalarında. Kamuoyuna açıklanmamalarının gerçek nedeni bu." ifadelerini kullandı.

Musk, gerçeğin yakında açığa çıkacağını kaydetti.

Trump ile Musk arasındaki "vergi tasarısı" anlaşmazlığı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'daki görevinden kısa süre önce ayrılan ve Kongre'nin gündemindeki vergi kesintisi tasarısına yönelik sert eleştiriler yapan iş insanı Musk'ın açıklamalarından büyük hayal kırıklığı duyduğunu belirtmişti.

Trump, "Elon ile çok iyi bir ilişkimiz vardı ancak artık bu ilişkinin iyi gidip gitmediğini bilmiyorum. Elon'dan dolayı büyük hayal kırıklığına uğradım, halbuki ona çok yardım ettim. Kendisi benim hakkımda henüz kötü şeyler söylemedi ama eminim ki yakında bu da olacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Trump'ın açıklamalarına X hesabından karşılık veren Musk ise "Ben olmasaydım Trump seçimi kaybederdi. Demokratlar, Temsilciler Meclisini kontrol ederdi ve Cumhuriyetçiler Senatoda 51-49 çoğunluğa sahip olurdu." yorumunu yapmıştı.

Trump'ın daha önceki hazine borç yükü ile ilgili X paylaşımlarına da atıf yapan Elon Musk, "Bu adam bugün nerede?" ve "Büyük Çirkin Yasa, bütçe açığını 2,5 trilyon dolar daha artıracak!" paylaşımlarını yapmıştı.

Jeffrey Epstein olayı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti.

Kaynak: AA / Şilan Turp - Güncel
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