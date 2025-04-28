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F-35 krizi büyüyor! Elon Musk'tan ABD'li şirkete sert eleştiri

F-35 krizi büyüyor! Elon Musk'tan ABD'li şirkete sert eleştiri
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Haberler
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ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı milyarder iş insanı Elon Musk, ABD'li savunma şirketi Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'lerin maliyetine tepki göstererek "Mürettebatlı hava araçları, ucuz dron sürüleri tarafından anında yok edilecek." ifadelerini kullandı.

Elon Musk, ABD ordusunun F-35 savaş uçağı programına yönelik eleştirilerini bir kez daha gündeme taşıdı. Musk, X sosyal medya hesabından, " Lockheed Martin'in ürettiği F-35 savaş uçaklarının 2024'te zamanlama ve göreve hazırlık konusunda gelişme göstermediği" belirtilen bir gönderiyi yeniden paylaştı.

Lockheed Martin'in ürettiği uçakların milyarlarca dolara mal olmasına tepki gösterilen söz konusu gönderiye Musk, "Mürettebatlı hava araçları, ucuz dron sürüleri tarafından anında yok edilecek." yanıtını verdi.

"UZMAN OLMAYAN BİR ARAÇ"

Musk, Kasım 2024'te Lockheed Martin tarafından üretilen F-35'lerin tasarımının "ihtiyaç ve hedeflerin yanlış belirlenmesi" sonucu hatalı bir temele dayandığını, bunun da uçağı "pahalı, karmaşık ve her telden çalan ama hiçbirinde uzman olmayan bir araç haline" getirdiğini belirtmişti.

"SAVAŞ UÇAKLARI DEMODE"

Elon Musk, "İnsanlı savaş uçakları, dron çağında zaten demode. Sadece pilotların ölümüne sebep olacaklar." değerlendirmesinde bulunmuştu.

GÜVENİLİRLİK VE BAKIM SORUNLARI

ABD Operasyonel Test ve Değerlendirme Müdürlüğü tarafından ocakta yayımlanan yıllık raporda, F-35 savaş uçaklarının 2024'te zamanlama ve göreve hazırlık konularında gelişme göstermediği ifade edilmişti.
Öte yandan, kurumun 2024'teki raporunda, F-35 uçaklarının 2023'te güvenilirlik, bakım ve kullanılabilirlik konularında bazı zorluklarla karşılaştığı ve hedeflenen yüzde 65'lik göreve hazır olma oranının altında kalarak sadece yüzde 51 performans gösterdiği kaydedilmişti.

PENTAGON F-35'İ SAVUNDU

Lockheed Martin, yaptığı açıklamada F-35'in gelişmiş gizlilik teknolojisi, sensörler ve silah entegrasyonu ile dünyanın en ileri savaş uçağı olduğunu ifade etti. Şirket, uçağın "tehditleri caydırmak ve yenmek için eşsiz bir kabiliyet sunduğunu" belirtti.

Pentagon ise, programın maliyet aşımı (2025 Nisan ayı itibarıyla yaklaşık 1.7 trilyon dolar) ve teknik gecikmelere rağmen, F-35'in ABD ve müttefik hava kuvvetlerinin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini vurguladı.

ABD tarihindeki en pahalı silah programlarından biri olan F-35, Amerikan hava gücünün temel unsurlarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak Musk'ın son yorumları, programın gelecekteki çatışmalardaki rolünün halen tartışılmaya devam ettiğini gösterdi.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıAlamancı RasihBardakçı:

Patron alacak, paraları gömecek, emekliler de nah alacak. Verin oyları, atın hepsini iceriye. Iyi oluyor size.

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Haber Yorumlarıbekir yapici:

bu haber dogruysa gercekten F35 ler söylendigi gibi cok harika ucaklar degilmis ancak dikey ve yatay kalkis inis hedefi görmeden tahrip ve hiz gibi özellikleri var o yüzden en fazla 120 km sürat yapan uzak mesafeye gidemeyen menevra kabiliyeti kisitli fazla roket tasiyamayan ve alcak ucusla motor sesi gizlenemeyen avlanmasi basit sihalarin F35 karsilastirmak gercekten zirvalamaktir.

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Haber YorumlarıAli Çelik:

Türkiye için çok güzel günler göreceğiz gök yüzü hakimiyeti Türkiye nin yanında olanların olacak artık gücümüzü taleplerimizi görmezden gelenler kaybeden olacaktır

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Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Adam haklı söylüyor, esastan bir boka yaramaz.

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