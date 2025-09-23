Haberler

Elon Musk'ın Babası Errol Musk Hakkında İstismar İddiaları

Güncelleme:
Elon Musk'ın babası Errol Musk'ın, öz ve üvey çocuklarını istismar ettiği iddiaları üzerine 1993'ten bu yana üç polis soruşturması yürütüldüğü öne sürüldü. Errol Musk, suçlamaları reddederken, Elon Musk'ın duruma müdahale etmesi için aile üyeleri tarafından sıkça baskı yapıldığı belirtildi.

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın babası Errol Musk'ın, öz ve üvey çocuklarını istismar ettiğine yönelik suçlamalar üzerine 1993'ten bu yana üç farklı polis soruşturmasına tabi tutulduğu öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin ulaştığı mektuplara, e-postalara, aile üyeleriyle görüşmelere, polis ve mahkeme tutanaklarına dayandırdığı haberinde, Elon Musk'ın uzun süredir görüşmediğini söylediği 79 yaşındaki babasına yönelik iddialar ele alındı.

Habere göre Errol Musk, 1992'de yaptığı üçüncü evliliğinden sonraki yıllarda öz ve üvey çocuklarından 5'ini istismar etmekle suçlandı.

Errol Musk'a yönelik ilk istismar suçlaması, 1993'te, o zaman 4 yaşında olan üvey kızından geldi.

Ardından bazı aile üyeleri, Errol Musk'ın bu olaydan sonraki yıllarda başka çocuklarını daha istismar ettiğini iddia etti.

Şikayetler üzerine şu ana kadar üç ayrı polis soruşturması açılsa da Errol Musk hiçbir suçtan hüküm giymedi.

Aile yakınları, Elon Musk'tan sık sık duruma müdahale etmesini isterken, o da bazı durumlarda mağdurları babasından uzakta tutmak için maddi destek sağladı.

Errol Musk, gazeteye yaptığı açıklamada, cinsel istismar iddialarını yalanladı ve suçlamaları ortaya atan aile üyelerini Elon Musk'tan "para koparmaya çalışmakla" suçladı.

En büyük çocuğu Elon Musk ise 2017'de bir dergiye verdiği demeçte, babasının "akla gelebilecek kötü şeylerin neredeyse hepsini yaptığını" ifade etmişti.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel

