Elon Musk, Almanya'nın aşırı sağcı partisi AfD'nin seçim toplantısına katıldı

ABD'nin 47. Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninin ardından yaptığı hareket Nazi selamına benzetilen ABD'li milyarder Elon Musk'tan yeni bir hamle geldi.

Musk, Almanya'da faaliyet gösteren aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif (AfD) Partisi'nin Halle kentinde düzenlediği seçim kampanyası toplantısına canlı bağlantıyla katıldı.

"AFD ALMANYA'NUN UMUDU"

Musk, AfD Partisi Eş Başkanı ve partinin başbakan adayı Alice Weidel'in seçim toplantısında yapacağı konuşma öncesinde ABD'den canlı olarak bağlandı. Katılımcılara seslenen Musk, AfD'nin Almanya'nın umudu olduğunu savundu. Musk, Alman olmaktan gurur duymanın iyi olduğunu ifade etti. AfD'yi ve bu partinin seçim programını öven Musk, "Almanya'nın harika geleceği için mücadele edin." dedi.

AFD ADAYINDAN TRUMP'A MESAJ

AfD başbakan adayı Alice Weidel ise Musk'a teşekkür ederek ABD Başkanı Donald Trump yönetimindeki hükümete iyi dileklerde bulundu.

Weidel, Amerikalıların ve Cumhuriyetçilerin ülkelerini yeniden büyüttüklerini belirterek, "Biz de Almanya'da yurdumuzu tekrar büyük yapıyoruz. Almanya'yı Yeniden Büyük Yap (Made Germany great again)." ifadelerini kullandı.

MUSK'IN AŞIRI SAĞCILARLA İLİŞKİSİ TEPKİ ÇEKİYOR

ABD'li milyarder Musk, son dönemde Avrupa'da aşırı sağcı siyasi çevrelere destek verdiği gerekçesiyle adından söz ettiriyor.

Musk, daha önce de sahibi olduğu X platformunda AfD partisinin Eş Başkanı Weidel ile canlı yayın yapmıştı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, Musk'ı eleştirerek "yeni edindiği medya gücünü tüm dünyaya müdahale etmek için kullanıyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.. Scholz, Musk'ın aşırı sağcı partller lehine olan partizanlığının kendisini üzdüğünü belirterek, "Bu, Avrupa'da demokrasiyi ve bir arada yaşamayı tehlikeye atıyor." ifadelerini kullanmıştı.