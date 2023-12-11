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Eller Filistinliler için semaya açıldı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sakarya'da gerçekleşen 'Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa' programında Filistinliler için dua etti ve İsrail'in zalimliğini eleştirdi.

- Eller Filistinliler için semaya açıldı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: " İsrail, batılıların doğudaki karakolu, jandarması maşası olarak hareket ediyor"

"En büyük silahımız duruşumuzu sergilemektir"

SAKARYA - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşen 'Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa' programında Sakarya'da eller, Filistinliler için semaya açıldı. Programda konuşan Erbaş, "Bakmayın İsrail'in bugün böyle hareket ettiğine batılıların doğudaki karakolu, jandarması maşası olarak hareket ediyor" dedi.

Sakarya İl Müftülüğü tarafından Orhan Gazi Camii'nde düzenlenen 'Mazlumlara Dua, Filistin'e Vefa' programı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti. Sabah namazını kıldıran Erbaş, yaptığı konuşma sonrasında dua ettirdi. Filistin'in er ya da geç özgürlüğüne kavuşacağını aktaran Erbaş, "İsrailoğulları'nın katlettiği peygamberleri sayısını bilmiyoruz, böyle zalim bir kavimdir. Adeta bir terör örgütü gibi davranarak Gazze'de Filistin'de masum insanları, bebekleri, çocukları katleden zalim İsrail, tarihteki zalimlerin yolundan yürümeye devam ediyor. Bizlerde ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. En büyük silahımız duruşumuzu sergilemektir. Elimizden gelenler dualarımızla, kalbimizle buğz etmek, mazluma maddi ve manevi yardım etmek, dünyanın vicdanlı insanlarına seslenip bu zalimliği durdurmak için mücadele etmek bunu yapmaya gayret ediyoruz. Elimizden daha fazlası gelse onu da yaparız. Bakmayın İsrail'in bugün böyle hareket ettiğine batılıların doğudaki karakolu, jandarması maşası olarak hareket ediyor. Kim onun destekçisi haçlı Hristiyanları bun bilmek gerekiyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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