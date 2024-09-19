Antalya'da 2024 Yazında Günlük Elektrik Tüketiminde Rekor Kırıldı

EN sıcak yaz mevsimi olarak tarihe geçen 2024 yılı yaz döneminde, Antalya'da günlük elektrik tüketimi rekoru kırıldı. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.'nin (AEDAŞ) yaz dönemi elektrik kullanımı verilerine göre 23 Temmuz günü 58 milyon kilowatt saat elektrik kullanımıyla tüm zamanların rekoru kırıldı.

Antalya, Isparta ve Burdur illeri elektrik dağıtım hizmeti veren AEDAŞ'ın Genel Müdürü İlkay Baydar, üç ildeki toplam 1666 mahallede 2 milyon 400 bin abone olduğunu söyledi. Üç ilin toplam yıllık elektrik tüketiminin 15 milyar kwh olduğunu açıklayan İlkay Baydar, bunun yüzde 85'inin Antalya'ya ait olduğunu açıkladı. 2 milyon 400 bin abonenin 1 milyon 850 bininin Antalya'da olduğunu belirten Baydar, Isparta'da 300 bin, Burdur'da 250 bin aboneleri olduğunu söyledi.

TÜKETİMDEKİ ARTIŞ ORANI YÜZDE 15

Haziran- temmuz- ağustos döneminde Antalya, Burdur ve Isparta'da toplam elektrik tüketiminin 3 milyar 930 milyon kwh'i bulduğunu açıklayan Baydar, "Geçen yıl aynı dönemde bu rakam 3 milyar 421 milyon kwh seviyesindeydi. Bu yaz elektrik tüketimi geçen yıla göre yaklaşık yüzde 15 arttı" dedi.

TÜKETİMİN YÜZDE 90'I ANTALYA'DA

Bu yaz hizmet bölgeleri üç ildeki toplam elektrik tüketiminin yüzde 89-90'ının Türkiye'nin turizm başkenti Antalya'da gerçekleştiğini açıklayan Baydar, "Sıcak havaların yanı sıra yerli ve yabancı turistin ilgisiyle yüzde 15,4 artarak, 3 milyar kwh'den 3 milyar 529 milyon kwh'ye yükseldi" diye konuştu.

ALANYA İLK SIRADA

Turizm destinasyonları arasında Alanya'nın 567 milyon 693 bin kwh ile en yüksek tüketimin yaşandığı bölge olduğunu açıklayan Baydar, "Bu ilçemizde geçen yıla göre tüketim yüzde 11,6 arttı. İkinci sıradaki Muratpaşa'da elektrik tüketimi geçen yıla göre yüzde 16,2 artarak 549 milyon 605 bin kwh, Manavgat ise yüzde 9 artarak 506 milyon 807 bin kwh'ye ulaştı" dedi.

HAZİRAN VE TEMMUZDA REKOR ARTIŞ

Oransal olarak en yüksek artışın haziran ayında yaşandığını belirten Baydar, "Geçen yıl haziran ayında hizmet bölgemizdeki elektrik tüketimi 793,5 milyon kwh iken bu haziran 1 milyar 47 milyon kwh'yi aştı. Geçen yıla göre yüzde 32 gibi oldukça yüksek bir artış oldu. Temmuz ayında geçen yıl 1 milyar 203 milyon kwh olan elektrik tüketimi bu yıl yüzde 20,4 artışla 1 milyar 448 milyon kwh'ye ulaştı. Ağustos ayında ise yüzde 1'lik artışla 1 milyar 434 milyon kwh seviyesinde oldu" diye konuştu.

58 MİLYON KWH İLE GÜNLÜK REKOR

Avrupa İklim Ajansı verilerine göre son zamanların en sıcak yazlarının yaşandığına dikkat çeken İlkay Baydar, "2024 yılı en sıcak yaz dönemi olarak tarihe geçti. Bunun bizim bölgemizdeki yansımasına bakarsak temmuz ayında tüm zamanların en sıcak dönemini yaşadık. Bölgemizde 23 Temmuz'da 58 milyon 849 bin kilowatt saatlik (kwh) günlük elektrik tüketimiyle en yüksek elektrik tüketimini kayıt altına aldık. Geçen sene temmuz ayında günlük elektrik tüketimi maksimum 54 milyon kwh olmuştu" dedi.

400 YENİ TRAFO YATIRIMI

Yük olarak ise 2023 yılı temmuz ayında 2500 megawattlık (mw) tüketim olduğunu kaydeden Baydar, "Bu sene aynı dönemde 2800 mw seviyelerini gördük. Artan turizm yükü, özellikle evsel tüketimin çoğalmasıyla bizim için yoğun bir dönem geçti. En alt seviyede kesinti olmasını sağlamak için de ilave trafo ve hat yatırımlarımıza devam ediyoruz. 2023 yılında 4 milyar TL'lik yatırımı hayata geçirmiştik. 2024'te 8 milyar TL'lik yatırım programı yaptık, 5,5 milyar TL'lik yatırımı da hayata geçirdik. Bu sene 400 yeni trafo tesisi planlandı, an itibarıyla 305 yeni trafoyu devreye alıp, vatandaşın hizmetine sunduk. Antalya şehir merkezi, Side ve Kalkan'da yeni trafo merkezleri kuruluyor ve enerji arzı daha kaliteli, daha güvenilir ve sürdürülebilir hale gelecek. Antalya büyüyen bir şehir ve 2025-2030 projeksiyonuna çalışıyoruz" dedi.

5 BİN OTEL SAYACI

Antalya'da elektrik tüketiminin sıcaklığın da etkisiyle sayaç bazında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğunu belirten Baydar, "2022 verilerine göre Türkiye ortalaması 2500 kwh, ama Antalya'da 3300 kwh. Yaz döneminde en yüksek tüketim otellerde, yani turizm bölgelerinde. Pansiyondan beş yıldızlı otellere 5 bine yakın otel sayacı var. Ayrıca turistlere hizmet veren restoranlar, kafeteryalar ve eğlence merkezleri gibi ticarethaneler ve akabinde meskenler var. Antalya'da artık özellikle otele gitmeyen, akraba ziyaretleriyle beraber insanların da yaz dönemlerinde çoğaldığı meskenlerin tüketimleri de bunun arkasından geliyor. Bunun akabinde de 116 tane tarımsal sulama sayacımız var. Antalya sera şehri, bunlarda da ciddi şekilde tüketim mevcut" dedi.

ASIL ETKEN KLİMA KULLANIMI

Antalya'nın Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olduğunu, yazın hissedilen sıcaklığın 45-46 dereceleri bulduğuna dikkati çeken Baydar, "Hatta temmuz ayının son haftasında 60 derece hissedilecek sıcaklık şeklinde meteorolojik alarm da verilmişti. Hal böyle olunca evde klimasız bir hayat mümkün değil. Türkiye'nin pek çok vilayetinde hala klima kullanımı yokken, yahut bir iki klima varken Antalya yazın soğutma, kışın da ağırlıklı ısıtma amacıyla kullanan bir şehir. Antalya'da en yoğun elektrik tüketiminin olduğu saatler ise 19.00-21.00 arasında. Dolayısıyla buradaki asıl etkenimiz klima" diye konuştu.

YERLİ TURİST VE MESKEN FARKI

Türkiye'de birçok il ve her iki yakasında 7,5 milyon abonesi olan İstanbul'da elektrik tüketiminin yoğun olduğu saatlerin 14.00-16.00 saatleri arası olduğuna dikkati çeken İlkay Baydar, "Yani insan şaşırır belki, 'gündüz 14.00-16.00 niye' diye. Ama orada iş yerleri, plazalar ve benzer pek çok sektör çalışıyor. Antalya'da ise en yüksek tüketimin 19.00-21.00 arası olmasındaki etkenler meskenler, artı gün içerisinde otellerde gezen müşterinin etkisi. Yerli müşteriniz çoksa bir otelde tüketiminiz akşam olur. Türkiye'deki turist profiline baktığımızda yabancı müşteriniz çoksa tüketiminiz gündüz yoğunlaşır" dedi.

TÜKETİMİN YÜZDE 40'A YAKINI OTELLERDE

Baydar, şöyle devam etti:

"Turistlerin otelden faydalanma alışkanlıklarıyla alakalı bir süreç. Bunu da araştırdık, niye böyle oluyor diye. Yerli turist geç kalkar, geç yatar. Gün içerisinde havuzda denizde gezer, yabancı turist erken kalkar, erken yatar. Günün sıcak zamanında odasında klimada vakit geçirir. Dolayısıyla tüketim buraya doğru kayar. Antalya yaz dönemi ile kış dönemi arasında 1,5 katlık tüketim farkı olan bir şehir. Yani kış döneminde 1000 mw elektrik çekerken, yaz döneminde 2800'e kadar görüyor. Buradaki asıl etki kışın kapalı, yazın açık olan oteller. Tüketime baktığımızda, yaz dönemi yüklenmelerde yüzde 35-40'a yakını otellerde tüketilen elektrik oluyor, kış döneminde ise otellerin çoğu kapalı."

Haber: Mehmet ÇINAR - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,