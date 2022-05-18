ELEKTRİKLİ MOTOSİKLET, MİNİBÜSE ÇARPTI: KASKSIZ SÜRÜCÜ DAHİL 3 YARALI - Haberler

BALIKESİR'de, kırmızı ışıkta geçen Bilal Güngören (68), elektrikli motosikletle minibüsün yolcu kapısına çarptı. Motosikletten düşen ve kaskı olmadığı için başını çarpan Güngören ile camları kırılan minibüsteki 2 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında, Karesi ilçesinde meydana geldi. Balıkesir Kudüs Camii ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Bilal Güngören, kullandığı elektrikli motosikletle kırmızı ışıkta geçerek, Edremit Caddesi'ndeki kavşakta İlkay Uğural yönetimindeki 10 HF 441 plakalı minibüsün yolcu kapısına çarptı. Kazada motosikletten düşen ve kaskı olmadığı için başını çarpan Bilal Güngören ile camları kırılan minibüsteki 2 yolcu yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis tarafından kaza yerinde güvenlik tedbiri alındı. Yaralılar, ambulanslarla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel