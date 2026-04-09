Elektrik Üreten Barajlara Su Dopingi: İlk 3 Ayda 13 Milyar Metreküp Daha Fazla Su Geldi

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından petrol, doğal gaz ve ithal kömür fiyatlarının arttığı bu dönemde, Türkiye'nin büyük barajları, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü'nün yıllık tahminlerini radikal biçimde yeniden gözden geçirmesine yol açacak biçimde en ucuz elektrik üretim kaynağı suyla doldu. Geçen yılının 1 Ocak-4 Nisan tarihleri arasında elektrik üreten barajlara, 11 milyar 217 milyon metreküp su geldi. Bu yıl aynı dönemde gelen su miktarı, 24 milyar 614 milyon metreküpü aştı.

Keban, Adıgüzel, Alkumru, Almus, Alpaslan-1, Altınkaya, Batman, Boyabat, Demirköprü, Deriner, Dicle, Ermenek, Garzan, Hasan Uğurlu, Hirfanlı, Karacaören "ana havza" barajlar olarak adlandırılıyor. Bu barajlara, 2025 yılı ocak ayında toplam 2 milyar 991 milyon metreküp su geldi. Bu yıl ocak ayında gelen su miktarı 3 milyar 272 milyon metreküpü aştı.

Söz konusu barajlara, şubatta da gelen su miktarı hız kesmedi. Geçen yıl şubat ayında ana havza barajlara toplam 2 milyar 912 milyon metreküp su geldi. Bu yıl aynı dönemde gelen su miktarı, tahminlerin çok üstüne çıkarak 10 milyar 269 milyon metreküpe yükseldi. Barajlara, mart ayında da yoğun su akışı devam etti. Geçen yıl mart ayında toplam 4 milyar 783 milyon metreküp su geldi. Bu yıl mart ayında gelen su miktarı, 10 milyar 191 milyon metreküpün üzerine çıktı. Geçen yıl 1 Ocak-4 Nisan tarihleri arasında elektrik üreten barajlara, 11 milyar 217 milyon metreküp su geldi. Bu yıl aynı dönemde gelen su miktarı, 24 milyar 614 milyon metreküpü gördü.

DSİ Genel Müdürlüğü, 2025'te olduğu gibi 2026'da da görece kurak bir yıl geçeceğini tahmin ediyordu. DSİ, bu konudaki görüşlerini enerji yönetimi ve sektörle de paylaşmıştı. Elektrik üreten barajlara gelen su miktarının tahminlerin çok üzerine çıkması, bir dizi yeni çalışmayı gündeme getirdi. DSİ'nin, su gelirlerine göre verilerini güncellediği ifade ediliyor.

Enerji yönetiminin de barajlara gelen su miktarının tahminlerin ötesine geçmesi üzerine elektrik üretim planlamasını yeniden gözden geçirdiği belirtiliyor. Bu yıl, toplam elektrik üretiminde en ucuz kaynak olan suyun payının belirgin biçimde artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Suyun payı artarken ithal girdi olan doğal gaz ve ithal kömürün payı bir miktar gerileyecek. Böylece, birim elektrik üretim fiyatı daha makul seviyelerde tutulabilecek.

Kaynak: ANKA