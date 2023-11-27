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Elektrik tellerinin bomba gibi patladığı anlar kamerada

Başakşehir'de elektrik direğindeki kablolarda oluşan kısa devre nedeniyle bomba gibi patladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Başakşehir Güvercintepe'de bir elektrik direğine gelen kablolarda kısa devre oluştu. Kısa devre nedeniyle kablolar bir anda yanmaya başladı. Çıkan yangın nedeniyle tellerde patlama oldu. Patlayan teller geceyi aydınlatırken, o anlar cep telefonu kamerası ile anbean görüntülendi.