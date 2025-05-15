EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ve Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) tarafından düzenlenen 'EGİAD-ESİAD Yapay Zeka Zirvesi'nde konuşan İzmir Valisi Süleyman Elban, "İzmir, Türkiye'nin teknoloji konusunda lider şehir olabilir" dedi.

EGİAD ve ESİAD tarafından 'EGİAD-ESİAD Yapay Zeka Zirvesi' düzenlendi. İş dünyasının dijital dönüşüm yolculuğuna yön vermek amacıyla düzenlenen zirve, 'Dönüştüren Güç' temasıyla İzQ İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir'in yapay zeka merkezi haline gelmesi için yapılması gerekenlerin konuşulduğu zirveye, İzmir Valisi Süleyman Elban, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı, ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, iş dünyası temsilcileri ve girişimciler katıldı. Toplantıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın mektubu okundu.

'İZMİR'DE 64 BİN ÖĞRETMEN DİJİTAL OKUR YAZAR OLDU'

Dünyada yapay zekanın ilk kez 71 yıl önce konuşulmaya başlandığını dile getiren Vali Elban, "O günden itibaren adım adım hayatımıza girdi. Bugüne kadar gelen 4-5 devrimin hep kullanıcısı ve izleyicisi olduk. Yapay zekanın içindeyiz, her alanda üretilmiş teknolojiye para vererek, abonesi, esiri olarak kullanıyoruz. Üreten tarafında olmadığımız için bu teknolojiyi alıyoruz. 1'inci, 2'nci, 3'üncü, 4'üncü sanayi devrimini pas geçtik bari 5'te, 6'da biz de bu yarışta, bu kervanın bir parçası olma ile ilgili hedef koymak zorundayız. Geçen yıl başlattığımız kampanyayla ilimizdeki 64 bin öğretmenimizin tamamı şu anda dijital okur yazar oldu. 857 bin öğrencimiz var, 15 gün sonra onların da tamamı dijital okur yazar olacak. Bu aşamadan sonra bir kısım gencimiz teknolojiye yön verir diye bekliyoruz. Daha da üst eğitimler alarak bu işlerde yer almalarını arzu ediyoruz. İzmir Türkiye'nin teknoloji konusunda lider şehir olabilir. Attığımız adımlar da bunun bir parçası. Verimlilik merkezimizi de kurduk, tamamen teknoloji firmaların içinde olacağı bir serbest bölge çalışmasına başladık. Hemen yanında Teknopark ve oyun merkezleriyle ilgili de bir çalışma yürütüyoruz. Şehrimizde bu ekosistemi oluşturup, İzmir'i ülkemizdeki teknolojide önder, lider şehirlerin başında gelen bir şehir yapmak için gayret ediyoruz."

'İZMİR'İ YÖNETİRKEN YAPAY ZEKAYI KULLANMAYA ÇALIŞIYORUZ'

İzmir'i yönetirken yapay zeka teknolojisi uygulamalarını kullanmaya çalıştıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir inovasyon ve teknoloji şirketi var. O ve arkadaşlar şu anda yurt dışında akıllı şehir uygulamalarını inceliyor. Özellikle ulaşımda bunu çokça kullandık. Yapay zekayı kullanan herkes çok daha başarılı. İzmir'de herkes bir an önce bu teknolojiyi daha fazla nasıl kullanabileceğini öğrenmeli. Bu konuda muhafazakar olmanın bir anlamı yok. İnanın kurumları 3-5 kat katlayarak başarılı yapıyor. Yapay zeka ile ilgili bir strateji belgesi hazırlıyoruz, kamuoyuyla paylaşacağız. Hiçbirimizin hayal bile edemediği kadar hızlı gelişen bir durum olduğu için başımıza ne gelebileceğine dair de bazı öngörüler içinde olmamız ve kendimizi ona göre ayarlamamız lazım."

'FARKINDALIK OLUŞTURMAYI VE HAREKETE GEÇİRİCİ BİR ETKİ YARATMAYI UMUYORUZ'

EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı ise "Zirvemiz, şehrimizin yapay zeka alanında öncü bir şehir olabilmesi adına İzmir iş dünyası tarafından atılmış önemli bir adımdır. Zirvemiz aracılığıyla şehrimizde ve bölgemizdeki iş dünyasında bu konuda bir farkındalık oluşturmayı ve harekete geçirici bir etki yaratmayı umuyoruz. Zirvemizin EGİAD açısından bir diğer amacı da derneğimizin 'yarının lider iş insanlarını yetiştirme' misyonu ile doğrudan ilişkilidir. Yapay zeka yalnızca verimliliği artırmak için değil; bağımsızlık, rekabetçilik ve sürdürülebilirlik için de kritik bir araçtır. Derneğimizi bir 'liderlik okulu' olarak konumlandırıyor; üyelerimizin kişisel ve profesyonel gelişimlerine, özellikle yapay zeka dönüşümü başta olmak üzere pek çok alanda en üst düzeyde katkı sağlamayı hedefliyoruz" dedi.

'YÜKSEK KALİTELİ VERİ MERKEZLERİ KURULMASINA İHTİYACIMIZ VAR'

ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da "İzmir'in yapay zeka alanında öncü kentlerden biri olması için üzerimize düşen her adımı atmaya hazırız. Bu çerçevede başta yüksek kaliteli veri merkezleri kurulmasına ihtiyacımız var. Start-up'lar, KOBİ'ler, OSB'ler, sanayi ve üniversitelerin dahil olacağı bir yapay zeka ağı kurulması için iş birliklerinin önemine dikkat çekmek istiyorum. Bu dönüşümde yön gösteren, cesaretlendiren, birlikte öğrenen ve üreten bir ekosistemi hep birlikte İzmir'de inşa edebiliriz" diye konuştu.

Açılış konuşmaları sonrasında Vali Elban ve Başkan Tugay'a plaket takdim edildi.

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR - Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,