Elazığ, Siirt ve Bingöl'de 19 Mayıs törenleri düzenlendi

Elazığ, Siirt ve Bingöl'de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Elazığ'da Cumhuriyet Meydanı'nda, Valilik ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen "Gençlik Şöleni"nde, tenis, basketbol, atletizm, güreş ve tekvando branşında faaliyet gösteren sporcular gösteri sundu.

Etkinliğe katılan Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Cumhuriyet Başsavcısı Aşkın Yeğin ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, alanı gezdi, sporcularla sohbet etti.

Katılımcılar, kurulan teleskoptan gökyüzünü gözleme imkanı buldu.

Programa, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra 1500 kişilik yeni spor salonunda devam eden törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende, şiir okundu, jimnastik, tekvando, judo ve halk oyunları gösterileri sunuldu.

Şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere, Vali Kemal Kızılkaya tarafından ödülleri verildi.

Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Siirt 3. Komando Tugay Komutan Vekili Yarbay Hüseyin Altınışık, Belediye Başkan Vekili Abdullah Çetin, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bingöl

Bingöl'de, Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte, sporcular ve halk oyunları ekibi gösteri yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, programda günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Törende, Vali Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bilgihan Yeşilyurt, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve sporculara ödül verdi.

Törene, 49. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Gazi Sever, İl Emniyet Müdürü Şükrü Orhan, vali yardımcıları, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.