Elazığ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Elazığ Merkezli Dolandırıcılık Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı
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Elazığ, Bursa, Kastamonu ve Konya'da düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ekipler, yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıranların peşine düştü.

Elazığ merkezli 4 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bilişim sistemlerini araç olarak kullanarak yüksek kazanç vaadiyle vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışma sonucu 6 aylık sürede hesaplarında toplam 81 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edilen 3 şüpheli, takibe alındı.

Elazığ merkezli Bursa, Kastamonu ve Konya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramada 4 cep telefonu, 3 SIM kart ve tablet bilgisayar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
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