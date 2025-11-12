Haberler

Elazığ'dan Nahçıvan'a 300 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı

Elazığ'dan Nahçıvan'a 300 Bin Sazan Yavrusu Bırakıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 300 bin sazan yavrusu, Azerbaycan'ın Nahçıvan kentindeki Haydar Aliyev Su Ambarı'na bırakıldı. Bu çalışma, su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve balık stoklarının artırılması amacıyla gerçekleştirildi.

Elazığ'da Keban Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda üretilen 300 bin sazan yavrusu Nahçıvan'da suya bırakıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, üretilen 300 bin sazan yavrusunun kardeş ülke Azerbaycan'ın Nahçıvan kentinde Haydar Aliyev Su Ambarı'na bırakıldığı belirtildi.

Keban Üretim İstasyonunda haziran-temmuz aylarında sağımı yapılan ve titizlikle büyütülen sazan yavrularının su kaynaklarının sürdürülebilirliğine katkı sunmak amacıyla doğal ortama kazandırıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Nahçıvan'da gerçekleştirilen etkinlikte 'Kardeş iki ülke, tek millet' vurgusu yapıldı. Yapılan bu balıklandırma çalışması ile su kaynaklarında balık stoklarının artması, ekosistemin korunması ve bölgedeki balıkçıların ekonomik gelirine olumlu katkı sağlaması hedefleniyor."

Kaynak: AA / Pirhasan Doğan - Güncel
20 şehit verdiğimiz kargo uçağının kara kutusu bulundu

20 şehit verdiğimiz uçakla ilgili önemli gelişme! Aramalarda bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi

Aile içi kavga trajediyle bitti! Yaşlı kadın 2 hafta dayanabildi
Bolu Belediyesi 3 günlük milli yas ilan etti! Tüm etkinlikler iptal edildi

Bu ilde belediye 3 günlük milli yas ilan etti
Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti

Sedat Peker, Furkan Bölükbaşı konusunda tavrını belli etti
Altında tehlike çanları! Tüm gözler ABD verileri ve FED kararlarında

Altında tehlike çanları
Sergen Yalçın, Jurasek'e kapıyı gösterdi

Yıldız isme kapıyı gösterdi! Ocak ayında takımdan ayrılacak
Galatasaray Divan Kurulu toplantısında Barış Alper Yılmaz ve Icardi tartışması

İki yıldız isim için söylediği sözlerden sonra ortalık karıştı
Zamana oynamak isteyen kaleciden görülmemiş taktik

Zaman geçirmek isteyen kaleciden görülmemiş taktik
Savaş giderek yaklaşıyor! ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi

ABD en büyük gemiyi gönderdi, 200 bin asker hemen sahaya indi
Peru'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 37 ölü

Ülke şokta! Katliam gibi kazada çok sayıda can kaybı var
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Montella devreye girdi! A Milli Takım'da bahis önlemi

A Milli Takım'da bahis önlemi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.