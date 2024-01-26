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Elazığ'daki Hazar Gölü'nde Gün Batımı Güzelliği

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Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü, ziyaretçilerine gün batımında büyülü bir atmosfer sunuyor. Doğal güzellikleri ve turizm imkanlarıyla her mevsim ziyaretçi ağırlayan göl, gün batımında oluşan renk cümbüşüyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının dikkatini çekiyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki Hazar Gölü'nde gün batımı güzelliği, ziyaretçilerine büyülü bir atmosfer sunuyor.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıkta yer alan, 82 kilometrekare yüzey alanı ve 56 kilometrelik kıyı şeridine sahip Hazar Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra ziyaretçilerine gün batımında eşsiz güzellikler sunuyor.

Elazığ-Diyarbakır kara yoluna paralel uzanan göl, etrafını çevreleyen dağları ve kıyı şeridindeki yeşili ile oluşturduğu eşsiz doğası her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor.

Doğal güzellikleriyle ve turizm imkanlarıyla her mevsim ziyaretçi ağırlayan Hazar Gölü, gün batımında oluşan renk cümbüşüyle de doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının dikkati çekiyor.

Gün batımında bambaşka renklere bürünen göl, fotoğrafçılar için de çekim alanı oluşturuyor.

Kaynak: AA / Güncel

Hazar Gölü Sivrice Elazığ Turizm Güncel Haberler

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