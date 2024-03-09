Elazığ'da yıkılan binanın enkazı camiye zarar verdi
Elazığ'da geçen yıl meydana gelen depremlerde ağır hasar alan bir binanın yıkım çalışması sırasında bitişikteki cami zarar gördü. Caminin yan duvarı zarar gören bölümü için onarım çalışmaları başlatıldı.
Elazığ'da, geçen yıl 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan 5 katlı binanın yıkım çalışması sırasında bitişikteki cami zarar gördü.
Kent genelinde, depremlerin ardından ağır hasar gördüğü için boşaltılan binaların yıkım çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda Üniversite Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartman, iş makinesiyle yıkıldığı sırada çöktü.
Çökme esnasında apartmanın bitişiğindeki caminin yan duvarının bir bölümü zarar gördü.
Caminin yıkılan duvarının onarımı için çalışma başlatıldı.
Yıkılan binanın enkazının kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.