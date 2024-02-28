Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen 4 şüphelinin üst ve ikametlerinde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca, 20 fişek, tabanca yapımında kullanılan malzemeler, pompalı tüfek, 22 kartuş, 14 bin 434 sentetik ecza, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.