Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli A.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç ekiplerce durduruldu.

Araçta yapılan aramada, şüphelinin çantasında 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.