Elazığ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 1,5 kilogram esrar ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, uyuşturucu ticareti yaptığı bilinen şüpheli A.K. takibe alındı ve aracı durduruldu. Şüphelinin çantasında yapılan aramada 1,5 kilogram kubar esrar bulundu. A.K. jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 1,5 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Sivrice İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarı çalışmalar sonucu şüpheli A.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.
Takibe alınan şüphelinin bulunduğu araç ekiplerce durduruldu.
Araçta yapılan aramada, şüphelinin çantasında 1,5 kilogram kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.