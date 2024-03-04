Elazığ'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında, tır ile kamyonet çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Elazığ'da tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
E.D. idaresindeki 06 FL 7386 plakalı tır, Güney Çevre Yolu Hicret Kavşağı'nda, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 44 DT 657 kamyonetle çarpıştı.
Kazada, kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.