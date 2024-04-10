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Elazığ'da peynir dolu bidonda esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı

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Elazığ'da peynir dolu bidonda esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ- Diyarbakır kara yolunun Sivrice ilçesi Güneyköy mevkisindeki uygulama noktasında durdurulan bir yolcu otobüsünün bagaj bölümünde narkotik dedektör köpeği desteğinde arama yaptı.

Aramada, F.Y'ye ait olduğu belirlenen salamura peyniri dolu bidon içerisinde 7 parça halinde 70 gram preslenmiş toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Diyarbakır Elazığ 3.Sayfa Güncel Haberler

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