Elazığ'da metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum paniğe neden oldu

Elazığ'da oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezi'nin arkasında meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

- Elazığ'da çıkan hortum korkuttu

ELAZIĞ - Elazığ'da oluşan ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum korkuttu. Hortum anı vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Aşağıdemirtaş Geçici Konaklama Merkezinin arkasında hortum meydana geldi. Kısa süre etkisini sürdüren ve metrelerce yüksekliğe ulaşan hortum, paniğe neden oldu. Bir süre görüldükten sonra kaybolan hortum, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.