Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir binanın önünde bulunan kurumuş otlarla kaplı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı yangın, ekiplerin kısa süredeki müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Elazığ'da korkutan yangın: Alevler evlere sıçramadan söndürüldü

ELAZIĞ - Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde bir binanın önünde bulunan kurumuş otlarla kaplı alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin büyük panik yaşadığı yangın, ekiplerin kısa süredeki müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı bir binanın etrafında bulunan kuru otlarla çevrili arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa süredeki müdahalesi ile yangın, binaya sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının söndürülmesinin ardından vatandaşlar rahat bir nefes aldı.