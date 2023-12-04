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Elazığ'da Kayısı Üretimi Artıyor

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Elazığ'da son 3 yılda 20 bini aşkın kayısı ağacı dikilerek kayısı üretimi yapılan alan 1 milyon 100 bine ulaştı. Üreticiler yeni sezona hazırlık yaparken, gelecek yıl 50 bin tonun üzerinde kayısı rekoltesi bekleniyor.

Türkiye'nin önemli kayısı üretim merkezlerinden Elazığ'da, 3 yılda 20 bini aşkın kayısı ağacı toprakla buluşturuldu.

Rakımı, iklimi ve toprak yapısıyla kaliteli kayısıların yetiştiği kentte üretim yapılan ağaç sayısı da her geçen gün artıyor.

Son 3 yılda kayısı bahçelerinde 20 bini aşkın ağacın dikilmesiyle kentte kayısı üretimi yapılan ağaç sayısı 100 bin dekarı aşkın alanda 1 milyon 100 bine ulaştı.

Yorucu bir hasat sezonunun ardından sonbahar renklerinin hakim olduğu bahçelerde üreticiler ağaçları yeni sezona hazırlıyor.

2024'te daha verimli bir sezon geçirmek için bahçelerde çapa, budama ve ilaçlama yapan, taban gübresi uygulayan üreticiler yeni fidan dikimini de sürdürüyor.

Gelecek yıl 50 bin tonu aşkın rekolte bekleniyor

Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, AA muhabirine, kentte önemli tarımsal faaliyetlerden biri olan kayısı üretiminde rekoltenin bu yıl ilkbaharda yaşanan zirai don nedeniyle 30 bin ton civarında gerçekleştiğini belirtti.

Üreticilerin yine sezona umutla baktığını dile getiren Kılıç, üreticilerin yeni sezona hazırlık yaptığını aktardı.

Kılıç, "Kayısı bahçelerinde yeni ağaç dikimi, ağaçların bir sonraki yıla hazırlanması ve ihtiyaç duyulan taban gübresinin atılmasıyla ilgili çalışma yürütüyorlar. Çiftçilere teşekkür ediyoruz, ülke için üretiyorlar, bizim için varlar." dedi.

Bahçelerde sonbahar renklerinin görsel bir güzellik sağladığına işaret eden Kılıç, 2024'te üreticilere iklim değişikliğinden kaynaklı hasarların olmadığı, zirai donun ve şiddetli yağışın tarımı etkilemediği bir sezon geçirmelerini diledi.

Kılıç, "Gelecek yıl 50 bin tonun üzerinde kayısı rekoltesi gerçekleştirmeyi umuyoruz. Bu potansiyel mevcut. Üreticilerimiz son 3 yılda 20 binin üzerinde ağaç dikti. Ağaçlarımızın 27-30 kilogram kayısı verimi var. Dikimin devam etmesi halinde Elazığ kayısı üretiminde daha üst sıralara rahatlıkla yükselecektir." ifadelerini kullandı.

"Bu aylarda üreticiler kuruyan ağaçların yerine yenisini dikiyor"

Baskil ilçesinin Çiğdemlik köyü muhtarı ve kayısı üreticisi Cumali Yüzgeç de yorucu bir yaz sezonunun ardından kayısı bahçelerini gelecek yıla hazırladıklarını söyledi.

Yüzgeç, "Üreticiler, çapasını ve bahçesinin bakımını yapıyor, kuruyan ağaçların yerine yenisini dikiyor." diye konuştu.

Kayısı üreticisi Gazi Şen ise bu aylarda kayısı üreticilerinin iş yükünün azaldığını anlatarak sonbahar renklerinin hakim olduğu bahçelerde zaman geçirmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Şen, "Yazın daha yoğun oluyoruz, sıcak havada çalışmak daha zor oluyor. Sonbaharda işlerimiz hafifliyor. Bu işleri de zevkle yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Elazığ Çiftçilik Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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