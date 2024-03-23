Elazığ'da gümrük kaçağı 63 telefon ve 17 akıllı saat ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda yapılan uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araç ve araçtaki kişiyle bağlantılı olduğu bir iş yerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 63 telefon ve 17 akıllı saat ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.