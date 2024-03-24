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Elazığ'da Gönüllü Öğrenciler Fazla Yemekleri İhtiyaç Sahiplerine Dağıtıyor

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Elazığ'da gönüllü üniversite öğrencileri, kaldıkları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki yurtların yemekhanesindeki fazla yemekleri her gün ihtiyaç sahiplerine dağıtıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Komşum Projesi" kapsamında öğrenci yurtlarında yemek saatleri sonrasında fazla gelen yemekler, yurtlarda barınan gönüllü öğrenciler tarafından paketlenerek ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurtlarının tamamında uygulanan proje ile hem yemek israfı engelleniyor hem de ihtiyaç sahibi ailelere sıcak yemek yardımı yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, projenin son 3 yıldır uygulandığını belirtti.

Projenin öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sunduğunu ve yardımlaşma duygusunu geliştirdiğini ifade eden Eren, şunları kaydetti:

"'Komşum Projesi' Bakanlığımızın önemsediği bir proje. Öğrencilerimizin özverili bir çalışmayla sıcak yemekleri ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaları çok anlamlı. Yurtlarımızda sosyal faaliyetlere çok önem veriyoruz. Bu anlamda emeği geçen tüm idarecilerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA / Güncel

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