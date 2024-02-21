Elazığ'da Göçmen Kaçakçılığı Yapan Şüpheli Tutuklandı

Elazığ'ın Maden ilçesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede Elazığ-Diyarbakır kara yolu uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan kontrolde, yabancı uyruklu 5 şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi.

Araç sürücüsü E.E.H, para karşılığında yabanca uyruklu kişilerin ülke içinde naklini yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.E.H, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.