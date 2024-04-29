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Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 22'si hükümlü 26 kişi yakalandı

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Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 22 hükümlü ile 'hırsızlık' ve 'ateşli silahla kasten yaralama' suçlarından aranan 4 şüpheli yakalandı. Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 22'si hükümlü 26 kişi yakalandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 22 hükümlü ile "hırsızlık" ve "ateşli silahla kasten yaralama" suçlarından aranan 4 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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