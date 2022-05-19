Elazığ'da dağ keçileri merkeze kadar indi - Haberler

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Elazığ'da dağ keçileri merkeze kadar indi

İhlas Haber Ajansı - Yakup Sağlam - Güncel
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Elazığ'da dağ keçileri merkeze kadar indi Elazığ'da merkeze inen dağ keçileri, cep telefonu ile görüntülendi.

Elazığ'da dağ keçileri merkeze kadar indi

ELAZIĞ - Elazığ'da merkeze inen dağ keçileri, cep telefonu ile görüntülendi.

Dağlık alanlarda ve yüksek rakımlarda yaşayan koruma altındaki dağ keçileri, Elazığ'da kent merkezine yakın yerlere kadar inmeye başladı. Dağ keçileri bu kez merkeze bağlı Adnan Kahveçi Bulvarında kadar geldi. Sürücüler, ilk defa bulvara kadar inen dağ keçilerini cep telefonları ile görüntüledi.

İhlas Haber Ajansı / Yakup Sağlam - Güncel

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