EL FRENİ ÇEKİLMEYEN OTOMOBİLİN GERİ KAYDIĞI PANİK ANLARI KAMERADA

RİZE'nin Çayeli ilçesinde motosiklete çarpmamak için manevra yapan sürücünün kullandığı otomobil öndeki araca çarptı. El frenini çekmeden inen sürücünün otomobili geriye kayarak panelvan minibüse çarptı. Geriye kayan otomobilden inmeye çalışan yolcuların panik anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Büyükköy beldesinde meydana geldi. Motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil sürücüsü Nazlıcan Çepni (21), önündeki araca çarptı. Otomobilden inen sürücü, el frenini çekmeyi unutunca otomobil geriye doğru hareket etti. Bu esnada araçta bulunan sürücünün annesi Mukadder, kardeşleri Belinay ve Emirhan Çepni, kapıları açarak araçtan inmeye çalıştı. Otomobil 15 metre geriye doğru hareket ederek, bir kamyonete çarparak durdu. Yaralananın olmadığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel