Ağıralioğlu: "Yanlış Hesabın Bedelini Artık Millet Ödemek İstemiyor"

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından, "Ekonomi yönetiminin petrol hesabu tutmadı, bedeli yine millet ödüyor" başlığıyla şu açıklamada bulundu:

"Merkez Bankası 2026 yılı için petrol fiyatını 60,9 dolar varsaymış. Orta Vadeli Program ise 65 dolar demiş. Ama gerçek hayat o hesapları çoktan bozdu. İran'da başlayan askeri operasyon ve Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla petrol fiyatı 93 dolara çıktı. Devletin kendi hesabına göre yüzde 50'yi aşan bir sapma. Üstelik ekonomiyi yöneten iki temel kurumun Merkez Bankası ile Hazine'nin petrol tahminleri bile birbiriyle uyumlu değil. Soruyoruz, enerjide dışa bağımlı bir ülkenin ekonomisini, böylesine dağınık hesaplarla mı yöneteceksiniz? Bu kadar büyük bir fark basit bir tahmin hatası değildir. Bu, riskleri zamanında göremeyen bir ekonomi yönetiminin zaafıdır."

Şimdi yine aynı şeyi yapacaksınız. Bütçe açıklarını büyütecek, enflasyonu besleyecek geçici tedbirler… ve sonunda faturayı yine millete keseceksiniz. Biz söylüyoruz: Devlet yönetmek, kriz çıktıktan sonra pansuman yapmak değildir. Devlet yönetmek, krizi gelmeden görmek ve milletin yükünü büyütmemektir. Türkiye'nin artık riskleri önceden gören, tedbirini zamanında alan, tasarrufa önce kendinden başlayan bir ekonomi yönetimine ihtiyacı vardır. Çünkü yanlış hesabın bedelini artık millet ödemek istemiyor.

Kaynak: ANKA