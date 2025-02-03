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EİT Üyesi Ülkeler Tahran'da Toplandı

EİT Üyesi Ülkeler Tahran'da Toplandı
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Türkiye'nin kurucusu olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkeler, Tahran'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde bir toplantıda bir araya geldi. Toplantıda, bölgesel işbirliklerinin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularında istişareler yapıldı.

Türkiye'nin kurucularından olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) üyesi ülkeler dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde Tahran'da toplandı.

Tahran'da düzenlenen EİT Dışişleri Bakan Yardımcıları Yüksek Düzeyli Komitesi Birinci toplantısında Türkiye, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan'dan bakan yardımcıları ve temsilciler yer aldı.

EİT üyesi ülkeler arasında bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin istişarelerin yapıldığı toplantıya Türkiye'yi temsilen Dişişleri Bakanlığı Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürü Büyükelçi Aylin Sekizkök başkanlığındaki heyet katıldı.

Toplantıya ilişkin AA muhabirine açıklama yapan Sekizkök, "Kurucusu olmaktan büyük onur duyduğumuz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nı yeni bir on yıla hazırlamak, teşkilat için gerekli reform ihtiyacını tespit etmek ve gerekli adımları atmak üzere kurulan bir teknik komisyon toplantısı yapıldı." dedi.

EİT üyesi ülkelerin bölgesel işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Sekizkök, "Değişen ve son derece farklı sınamalarla karşı karşıya kaldığımız küresel ve bölgesel ekonomik düzende bu uluslararası bölgesel işbirliğini, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nın önderliğinde en iyi şekilde realize edebilmek ve üye ülkelerin kalkınma amaçlarının yararına olacak şekilde teşkilatın etkin ve sağlam projeler geliştirmesine katkıda bulunmak için toplandık." diye konuştu.

Sekizkök, bugünkü toplantının temel hedefinin EİT'yi uluslararası alanda daha etkin bir hale getirmek olduğuna dikkati çekerek, "Üye ülkeler ve sekreterlik kendi somut önerilerini ortaya koyacaklar. Türkiye olarak çok hazırlıklı geldik ve biz de kendi önerilerimizi ortaya koyacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, İran ve Pakistan tarafından 1985'te kurulan EİT, üye ülkelerin kalkınmalarına katkıda bulunmak, EİT bölgesi içindeki ticari engelleri kaldırmak, bölge içi ticareti geliştirmek, EİT bölgesinin küresel pazarlarla bütünleşmesini teşvik etmek ve üye ülkeler arasındaki kültürel ve tarihi bağları güçlendirmeyi hedefliyor.

EİT son olarak 3 Aralık 2024'te İran'ın Meşhed kentinde dışişleri bakanları düzeyinde toplanmıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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