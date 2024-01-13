Ehliyet sınavında kopya çekenler serbest bırakıldı

KÜTAHYA'da, girdiği ehliyet yazılı sınavında kulağında ses cihazı ve gömleğine yerleştirilmiş ucu düğme şeklindeki kamerayla yakalanan Bekir K. (55) ile üzerine düzeneği yerleştiren Fecri K. (35), adliyede ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Bekir K., daha önce 6 kez girdiği sınavı geçemediği için 15 bin liraya daha önce aynı suçtan 7 kaydı bulunan Fecri K. ile anlaştığını itiraf etti.

Tavşanlı ilçesinde oturan Bekir K., 8 Ocak'ta motorlu taşıtlar (ehliyet) yazılı sınavına girmek için bir lisenin e-sınav salonuna gitti. Sınavda gömlek düğmesi görünümlü gizli kamerayla soruları karşı tarafa gösteren Bekir K., kulaklık sayesinde de cevapları alıp işaretleme yaptı. Bu sırada sınav görevlisi dijital kopya düzeneğini fark etti. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı Bekir K., sınavdan çıkarılıp sağlık kontrolden geçirildi, ardından Tavşanlı Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Üzerindeki kopya düzeneği çıkarılan Bekir K., ehliyet yazılı sınavına daha önce 6 kez girmesine rağmen geçemediğini ifade ederek, "Ehliyet sınavından geçemeyince böyle bir yol buldum. İnternetten yaptığım araştırmada birini buldum. Sınavı geçmem halinde 15 bin lira vermek üzere anlaştım. Sınav günü tanımadığım kişi ilçeye geldi. Üzerime kamera ve kulaklık düzeneğini kurdu" dedi.

İKİSİ DE SERBEST

Bekir K.'nin evindeki aramalarda ise kopya düzeneği için sim kart okuyucu, verici ve alıcı cihaz ele geçirildi. Bekir K.'nin ifadesinden yola çıkan polis ekipleri, soruların cevaplarını görüp, kulaklıkla ona doğru cevapları söyleyen diğer şüphelinin ise daha önce aynı suçtan 7 kaydı bulunan Fecri K. olduğunu tespit etti. Yakalanıp gözaltına alınan Fecri K., Bekir K. ile birlikte 'Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi hizmetleri hakkında kanuna muhalefet' suçlamasıyla alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma sürüyor.