Haberler

Avcılar'da ehliyet sınavından 7'nci kez kalan genç duruma tepki gösterdi

Avcılar'da ehliyet sınavından 7'nci kez kalan genç duruma tepki gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da ehliyet sınavından 7. kez kalan Emirhan Demir, 14 aydır süren hazırlık sürecinin ardından haksızlığa uğradığını iddia ederek sınav görevlilerine tepki gösterdi. 50 bin lira harcayan Demir, sosyal medya üzerinden yaşadıklarını paylaştı.

AVCILAR'da ehliyet sınavından 7'nci kez kalan Emirhan Demir, haksızlığa uğradığını iddia ederek görevlilere tepki gösterdi. Çektiği videoyu sosyal medya sayfalarına gönderen Demir, 14 aydır sınava hazırlandığını ve bunun için yaklaşık 50 bin lira para harcadığını belirtti.

Olay, Pazar günü Firuzköy Mahallesi'ndeki sürücü eğitim pistinde meydana geldi. Ehliyet alabilmek için yaklaşık bir yıldır kursa giden Emirhan Demir, iddiaya göre 6 kez direksiyon sınavında başarısız oldu. Demir, geçtiğimiz pazar günü 7'nci defa direksiyon sınavına girdi. Sınava abisi ve arkadaşlarıyla gelen Demir, bu defa da park yaptığı sırada çizgiye değdiği iddiasıyla sınavı geçemedi. Başarısız olduğu açıklanan Demir, sinirlenerek kullandığı aracın sarı çizgi ve dubalara değmediğini öne sürdü. Emirhan Demir ve yakınları direksiyon eğitmeni ve sınav sorumlularına tepki gösterdi. Emirhan Demir, kaydedilen tartışma anlarını sosyal medya hesabında paylaştı.

14 aydır sınava hazırlandığını ve bunun için yaklaşık 50 bin lira para ödediğini söyleyen Demir, son sınavda haksızlığa uğradığını öne sürdü. Öte yandan sınav görevlileri de aracın sarı çizgiyi geçtiğini söyleyerek bir video paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar

Maduro'nun eşi dövüldü mü? İddiaları güçlendiren detaylar
Araç muayene ücretlerine okkalı zam! Cezası da 2 bin 700 liraya yükseldi

Araç muayene ücretlerine okkalı zam
ABD'de Venezuela operasyonunu eleştiren kadın röportaj sırasında gözaltına alındı

Maduro sözleri nedeniyle röportaj esnasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni açıklama

Çin'den ABD'nin Maduro operasyonu sonrası yeni mesaj
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Görüntü Konya'daki bir camiden! Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Camide skandal görüntü! İzleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! Marketlerde içme suyu da tükendi

2 metre kar yağan ilde sular günlerdir yok! İçme suyu bile tükendi
Cuesta, Galatasaray'ın kasasına yine para soktu

Galatasaray'ın kasasına yine para soktu
Trump'a yakın isimden Venezuela operasyonu öncesi büyük vurgun

Maduro operasyonu öncesi büyük vurgun! Ülkenin en kritik varlığıydı