Eğlence mekanında silahlı kavga: 3 ölü, 3 yaralı (2)

KADINHANI, KONYA (DHA) - SİLAHLA TEHDİT EDİLEN DOKTOR, YARALININ DURAN KALBİNİ ÇALIŞTIRMIŞ

Konya'nın Kadınhanı ilçesindeki eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan çatışmada şüphelilerden Nurettin Turhan'ın, acil servis doktoru Furkan Berktaş'a "Tüm yaralıları bırak. Sadece babamla ilgilen" diyerek silahla tehdit etmesinin ayrıntıları ortaya çıktı.