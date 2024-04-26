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Eğitim-Bir-Sen Üyeleri Öğretmenin Darbedilmesini Protesto Etti

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Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri, Sarıyer'de bir ortaokulda kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedilmesini protesto etti. Öğretmen arkadaşlarının yanında olduklarını belirten sendika üyeleri, her türlü şiddete karşı olduklarını kaydetti.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) üyeleri, Sarıyer'de bir ortaokulda kadın öğretmenin öğrenci velisi tarafından darbedilmesini protesto etti.

Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nun bahçesinde bir araya gelen sendika üyeleri, öğretmen N.Ö.'nün, öğrenci velisi A.Ç. tarafından darbedilmesine tepki gösterdi.

Gruptakiler adına basın mensuplarına açıklama yapan Eğitim-Bir-Sen İstanbul 6 Nolu Şube Başkanı İdris Şekerci, öğretmene şiddetin insanlığa ihanet olduğunu belirtti.

Öğrencinin akran zorbalığı yaptığı için ara dönemde nakil yoluyla bu okula geldiğini kaydeden Şekerci, şunları söyledi:

"Öğretmenimizin bu öğrenciyi uyarması üzerine öğrenci 'Bana nasıl davranacağınızı öğreneceksiniz.' diyerek adeta öğretmenini tehdit etmiştir. Belli ki bu cesareti, bir öğretmene utanmadan, bayan olduğunu hiç dikkate almadan el kaldıran, vandalizmin belki de son yaşadığımız en iyi örneklerinden biri olan babasından almış olsa gerek. Öğretmen arkadaşımız ise 'Evladım, ben senin öğretmeninim. Bu nasıl bir üslup?' diyerek uyarması üzerine öğrenci, babasını okula çağırmıştır. Daha önce de okul öğretmenleri ve yöneticileri ile de tartışarak sorun çıkardığını öğrendiğimiz veli, okul koridorunda gördüğü bayan öğretmenimize eliyle işaret ederek 'Bu mu?' diye sorup onay aldıktan hemen sonrasında ne olduğunu bile sormadan, canice ve hunharca öğretmenimizi yumruklamıştır."

Öğretmen arkadaşlarının yanında olduklarını belirten Şekerci, her türlü şiddete karşı olduklarını kaydetti.

Öte yandan, olayın yaşandığı okulun öğrencileri de bahçede toplanarak darbedilen öğretmenlerine destek oldu. Okulda görevli öğretmenler de olayı protesto etmek için derse girmeme kararı aldı.

Ne olmuştu?

Maslak Mahallesi Büyükdere Caddesi'ndeki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu'nda öğretmen N.Ö, sınıfta disiplinsizlik yaptığı gerekçesiyle öğrencisini uyararak yerini değiştirmişti. Bunun üzerine okula gelen öğrenci velisi A.Ç, koridorda gördüğü öğretmen N.Ö'ye yumruk atmıştı.

Hastaneden darp raporu alan öğretmen N.Ö, karakola giderek veliden şikayetçi olmuştu. Kaçan şüpheli A.Ç. polis ekiplerince yakalanmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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