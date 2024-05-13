Ege Üniversitesi AR-GE Şurası Yapıldı

Ege Üniversitesi'nin (EÜ) araştırma geliştirme ve inovasyon alanındaki altyapısını daha ileriye taşıyacak eylem planlarını ve stratejilerini belirlemek amacıyla AR-GE şurası yapıldı.

EÜ 50. Yıl Spor Salonu'ndaki şuranın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, istişare kültürü, ortak akıl vizyonu ve veriye dayanan yönetim anlayışını sürdürmeye kararlı oldukların ifade etti.

EÜ'nün Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından 5 yıllık Kurumsal Tam Akreditasyon Belgesini alan ilk devlet üniversitesi olduğunu kaydeden Budak, TÜBİTAK nezdinde hem akademisyenler hem de öğrencilerin yoğun gayretleriyle en çok proje başvurusu yapan ve kabul alan üniversite olduklarını anlattı.

Budak, EÜ'nün eğitim-öğretim ve araştırmanın yanında sosyal ve kültürel alanda toplumsal katkıyı sağlayan bir noktaya ulaştığını belirterek, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı verilerine göre Cumhuriyetin 100. yılında üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz 300'den fazla etkinlikle tüm kamu kurumları arasında en çok etkinlik gerçekleştiren üçüncü kamu kurumu, en çok etkinlik gerçekleştiren üniversite olduk. Fransız yazar Marcel Proust, 'Bir hedefe doğru yolculuk yapabilmek için yeni manzaralara değil, yeni gözlere ihtiyaç vardır' diyor. Biz de bu vizyonla birlikte ama yeni gözlerle araştırmadaki durumumuzu istişare etmek istiyoruz. Ulaştığımız hedeflerin daha da üstüne çıkarak üniversitemizin gelecek 5 yıllık, 10 yıllık araştırma stratejisini çok boyutlu bir bakış açısı ile sizlerle birlikte değerlendireceğiz."

Multidisipliner araştırma guruplarından oluşan 700'e yakın bilim insanı ve paydaşların katılımı ile gerçekleştirilen bir günlük şura sonucunda oluşturulacak strateji belgesi ile Ege Üniversitesinin ileriye yönelik hedefleri ve stratejileri belirlenerek kente, bölgeye ve ülkeye yapacağı katkıların yol haritası saptanacak.