EGE DENİZİ'NDE AV SEZONU TÖRENLE AÇILDI

İZMİR Güzelbahçe Barınağı'nda düzenlenen törenle, Ege Denizi'nde 2023-24 yılının av sezonu açıldı. Balıkçılar gece yarısı 'Vira bismillah' diyerek teknelerle denize açılacak.

Denizlerde av sezonunun başlaması nedeniyle İzmir Güzelbahçe Barınağı'nda düzenlenen törene İzmir Valisi Süleyman Elban, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce, AK Parti İzmir milletvekilleri Eyüp Kadir İnan ve Mahmut Atilla Kaya, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan katıldı. Törende İzmir Valisi Süleyman Elban, sezonun hayırlara vesile olmasını dileyerek, bereket getirmesini temenni etti. Önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Bereketli bir sezonun arifesindeyiz. Türkiye pek çok alanda öncü bir ülke. Bu öncülükte en önde gelen illerden biri güzel İzmir. İzmir emeğin, üretimin sembolü bir şehirdir. Sabrı, dayanışmayı temsil eden balıkçılarımız bugün denize açılacaklar. Zaman zaman büyük riskler alacaklar, ciddi yorgunluklar yaşayacaklar ülkemizin balıkçılıktaki, deniz ürünlerindeki çıtasını nasıl bugünlere getirdilerse inanıyoruz ki daha yukarılara taşıyacaklar. İzmir üretimiyle, ihracatıyla öncü bir şehir. Biz de 22 yıldır olduğu gibi sektörümüzün, tüm emektarlarımızın yanında olacağız. Sektörümüzü nasıl daha yukarılara taşır, sorunları nasıl daha ciddi çözeriz bunun gayretini ortaya koyacağız. 4,5 ay sonra teknelerde ilgili bakım, tamirat gerçekleşti. Denize hasret bu gece 12 sularında bitecek. Kazasız, bereket dolu bir sezon diliyorum. Rabbim sektörümüzün, milletimizin yar ve yardımcısı olsun diye konuştu.

'HEDEFİMİZ 2 MİLYAR DOLAR'

Törende konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Tüm balıkçılarımız hasat dönemini inşallah en verimli şekilde hayata geçirecekler. Balıkçılık sektörü bizim için her şeyin ötesinde cari fazla veren bir alan. Balıkçılıkta 2023 hedefimiz 1 milyar dolar. Biz dört sene önce balıkçılıktaki ihracat rakamlarını yakalamış durumdayız. Şu anda 1,5 milyar dolar noktasındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte hedef 2 milyar doları bulmak. Son dönemde ülkemizde avcılıkla beraber yetiştiriciliğin de arttığını görüyoruz. Bölgemiz, hem sezon itibariyle uzun sezon olması, aynı zamanda katma değerli ürün ortaya koyması açısından çok önemli. Bölgede tutulan balığın ülkeye katma değeri yüzde 30 noktasında. Bu gece saat 00.00'dan itibaren balıklar tutulmaya başlayacak. Hem yetiştiricilikten hem de avcılıktan ihracat rakamlarını artıracağız dedi.

'SU ÜRÜNLERİ STRATEJİK SEKTÖR KONUMUNDA'

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, su ürünleri sektörünün insan yaşamındaki yerinin, üretim değeri ve ekonomiye sağladığı önemli katkı ile stratejik sektör konumunda olduğunu belirterek, Akdeniz Çanağında yer alan ülkemiz kültürünün de önemli bir parçasını teşkil etmekte. Geride bıraktığımız sezon, ülkemizde 850 bin tona yakın üretim gerçekleştirildi. Söz konusu üretimin ihracata konu olan kısmı, yarattığı dış ticaret fazlasıyla öne çıkıyor. Sektör, 2023 yılının ilk yarısında 125 bin ton ihracat gerçekleştirerek ülkemize 829 milyon dolar döviz kazandırdı. Büyük bir mutlulukla ifade etmek isterim ki bu değerin yüzde 68'lik kısmı bölgemizden ve yüzde 23'lük kısmı kentimizden gerçekleştirildi. İstisnasız tüm sektörlerde yaşandığı üzere su ürünleri sektörümüz de iklim değişikliğinin doğrudan ve dolaylı etkilerine maruz kalmakta. Deniz suyu sıcaklıklarında yaşanmakta olan değişim, hassas bir yapıya sahip deniz ekosisteminin dengesini bozarak balık türleri ve popülasyonu üzerinde olumsuz sonuçlara neden olmakta. Halihazırda sürdürmekte olduğumuz inovasyona yönelik araştırmalarımızın söz konusu realite çerçevesinde şekillendirilmesi; balıkçılık uygulamalarının deniz ekosisteminin hassas dengesine saygı gösterecek şekilde gerçekleştirilmesi önem taşıyor. Bizlerde, odamız koordinasyonunda 2019 yılında hayata geçirdiğimiz, 'İzmir Balıkçılık Çalışma Komitemiz' aracılığıyla kaçak avcılığın engellenmesi, denizlerimizdeki ekosistemin korunması, balık stokları ve avlanma kotalarının tespit edilmesi, İzmir Körfezi'nde türe özel üreme alanlarının artırılması gibi birçok projeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz? dedi.

'EGE DENİZİ'NDEKİ BASKI ÇOK FAZLA'

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan ise Ülkemiz için çok değerli olan balıkçı kardeşlerimizin ülke ekonomisine katkıları için hepimiz buradayız. 4,5 ay av sezonu yasak ama 7,5 ay içerisinde bol miktarda balık yakalamak için mücadele ediyoruz. İzmir tarım, turizm şehri ama İzmir bir balıkçılık şehridir. Yarımadanın her tarafında bin 200 ufak tekne var. Yarından itibaren halkımız balıkçılık sezonunda bol miktarda balık yemek için sabırsızlıkla bekliyorlar. Balıkçı kardeşlerimizin sabaha kadar olan mücadelesi çok fazla. Ege Denizi'ndeki baskı çok fazla. Karadeniz'deki avcılık 3 ay, Marmara'da 3 ay. Daha sonra 12 ay boyunca Karadeniz'deki ve Marmara'daki balıkçı tekneleri Ege'ye geliyor. Bizim çok acil bölgesel avcılığa, tür avcılığına girmemiz lazım. Bu düzenlemelerin yapılması lazım. ifadesini kullandı.

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de 2023-2024 balık sezonunun bereketli olması dileğinde bulundu.