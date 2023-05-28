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Edremit'te Seçim Coşkusunda Bir Kişi Kalbine Yenildi

Edremit'te Seçim Coşkusunda Bir Kişi Kalbine Yenildi

Güncel Haberler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması coşkuyla kutlanırken, parkta fenalık geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması coşkuyla kutlanırken, parkta fenalık geçiren bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, seçim sonuçlarının açıklanması ile ilçede büyük coşku yaşanırken, Camivasat Mahallesi, Baraj Caddesi girişi park kısmında 67 yaşındaki Ali Akkaya isimli fenalık geçirdi. Şahsa ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kişi doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili polisinin araştırması sürüyor. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Balıkesir Edremit Güncel Haberler

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