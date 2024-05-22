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Edremit'te kurusıkı tabancaların namlularını değiştiren zanlı yakalandı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı. Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, atölyede yapılan aramada çeşitli silah ve mühimmat ele geçirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Edremit Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, kurulan düzenekle kurusıkı tabancaların namlularının değiştirilerek normal tabancaya dönüştürüldüğü belirlenen atölyeye baskın yaptı.

Ekipler bu adresteki aramada ruhsatsız tabanca, namlusu dönüştürülmüş ruhsatsız tabanca, namlu değişimi işlemi devam eden kurusıkı tabanca, 3 şarjör, 8 adet mermi, namlu kesmeye yarayan spiral, namlu açmada kullanılan matkap ve 2 matkap ucu ele geçirildi.

Kurusıkı tabancaların namlularını değiştirdiği iddiasıyla gözaltına alınan A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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